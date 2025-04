Żałoba w klubie Polaka. Mecz Serie A odwołany. Nie żyje 38-letni członek sztabu

Zbigniew Boniek pożegnał zmarłego papieża Franciszka! Użył kilku słów. I to w swoim drugim języku

Informację o nagłej śmierci członka sztabu medycznego Lecce przekazał sam klub. "Lecce, wstrząśnięte, informuje, że ​​Graziano Fiorita niespodziewanie zmarł. Fizjoterapeuta, który od ponad dwudziestu lat współpracował z klubem, był z zespołem w ośrodku w Coccaglio" - poinformowano w mediach społecznościowych w czwartek, 24 kwietnia. Zespół przygotowywał się w Coccaglio do piątkowego meczu Serie A z Atalantą Bergamo. Ten z powodu niespodziewanej śmierci 38-latka został przełożony.

Żałoba w Lecce. Co z meczem Serie A z Atalantą?

"Zespół natychmiast wróci do Lecce, ponieważ jutrzejszy mecz z Atalantą zostanie przełożony" - przekazywał klub już na gorąco. Te słowa się potwierdziły, a piątkowy mecz przeniesiono na niedzielę. Lecce zagra na wyjeździe z Atalantą 27 kwietnia o godzinie 20:45. Na razie opłakuje jednak zmarłego Fioritę.

"W tej chwili głębokiego bólu i całkowitego niedowierzania, w której jakiekolwiek słowa są zbędne, klub może jedynie zebrać się wokół jego żony Azzurry i jego dzieci: Caroliny, Davide, Nicolò i Riccardo, jego matki Franceski i całej rodziny" - dodano we wpisie na portalu X.

L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. pic.twitter.com/i67p5XJnPA— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) April 24, 2025

Jednym z piłkarzy Lecce jest Polak, Filip Marchwiński. Były zawodnik Lecha Poznań rozegrał jednak w tym sezonie Serie A zaledwie jeden mecz, a w styczniu tego roku doznał poważnej kontuzji zerwania więzadła krzyżowego w prawym kolanie. Pod jego nieobecność drużyna ze Stadio Via del Mare bije się o utrzymanie w Serie A. Na 5 kolejek do końca sezonu ma zaledwie punkt przewagi nad znajdującymi się w strefie spadkowej Venezią i Empoli.

Przypomnijmy, że Marchwiński trafił do Lecce latem zeszłego roku za 3 miliony euro. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2028 roku, więc po powrocie do zdrowia będzie miał jeszcze czas na pokazanie się kibicom, których ogarnęła żałoba nie tylko z powodu śmierci papieża Franciszka, lecz także uwielbianego fizjoterapeuty. Najbliższa kolejka Serie A w całych Włoszech jest rozgrywana w szczególnych warunkach ze względu na sobotni pogrzeb zmarłego papieża.

