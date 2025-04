Nikt nie wycierpiał tyle, co Arkadiusz Milik. Walczy o powrót, liczba opuszczonych meczów szokuje

W czerwcu 2024 roku, podczas towarzyskiego meczu z Ukrainą, Arkadiusz Milik doznał kontuzji kolana już w 2. minucie spotkania, co wykluczyło go z udziału w Euro 2024. Pomimo starań o szybki powrót do gry, uraz okazał się na tyle poważny, że w październiku przeszedł zabieg artroskopii kolana. Niestety, podczas rehabilitacji w Polsce, Milik doznał kolejnego urazu mięśniowego, co dodatkowo opóźniło jego powrót na boisko. ​

Juventus z niego nie skorzystał

W wyniku tych problemów zdrowotnych, Milik nie wystąpił w żadnym meczu sezonu 2024/2025. Według doniesień medialnych, Juventus planuje rozstać się z zawodnikiem po zakończeniu sezonu. ​Niektóre źródła donoszą, że obie strony już doszły do porozumienia.

Kariera Milika naznaczona jest licznymi kontuzjami. W październiku 2016 roku zerwał więzadła krzyżowe w lewym kolanie podczas meczu eliminacyjnego do mistrzostw Świata przeciwko Danii. W kolejnym sezonie doznał podobnego urazu w prawym kolanie.

Po drugiej kontuzji kolana, której doznał we wrześniu 2017 roku, podczas meczu ligowego SSC Napoli, klubowi koledzy okazali mu wyjątkowe wsparcie. W meczu Ligi Mistrzów Lorenzo Insigne, po zdobyciu bramki, wyciągnął koszulkę z nazwiskiem i numerem Milika, dedykując mu gola jako gest solidarności.

Polak od jesieni 2016 opuścił już około 170 spotkań z powodu różnych kontuzji.

Ani Euro 2020 ani Euro 2024

Milik zagrał 73 razy w reprezentacji Polski, zdobywając 17 bramek. Kontuzje często uniemożliwiły mu udział w Euro 2020 i Euro 2024.

Milik niedawno opublikował w mediach społecznościowych pozytywny wpis, sugerując postępy w rehabilitacji. Jednak jego przyszłość w Juventusie jest niepewna, a – jak pisaliśmy wyżej – klub prawdopodobnie nie przedłuży z nim kontraktu. Mimo trudności, Milik pozostaje zdeterminowany, aby wrócić do pełnej sprawności i kontynuować karierę piłkarską. Na zdrowego Milika z pewnością skusi się wiele klubów...

