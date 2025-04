Zbigniew Boniek pożegnał zmarłego papieża Franciszka! Użył kilku słów. I to w swoim drugim języku

Szymon Żurkowski przeszedł operację! Co ze zdrowiem gwiazdy Empoli?

Nie żyje papież Franciszek. Pożegnał go Zbigniew Boniek

Papież Franciszek zmarł w wieku 89 lat. Od najmłodszych lat Argentyńczyk kochał piłkę nożną – był m.in. wielkim fanem argentyńskiego zespołu San Lorenzo, który pożegnał go w poruszającym wideo opublikowanym w mediach społecznościowych. Papież Franciszek żegnany jest dziś na całym świecie, także przez największe gwiazdy sportu.

Przez latach we Włoszech grał Zbigniew Boniek, który był gwiazdą rzymskiego klubu AS Roma. Legendarny „Zibi” do dziś jest wspominany w stolicy Włoch. Właśnie w języku swojej drugiej ojczyzny Boniek pożegnał papieża Franciszka.

- Wielki fan San Lorenzo. Uwielbiał piłkę nożną. Świetny po prostu we wszystkim, Spoczywaj w pokoju – napisał po włosku Zbigniew Boniek.

Ile trwał pontyfikat Papieża Franciszka?

Papież Franciszek został Głową Kościoła w 2013 roku. Jego poprzednikiem był Benedykt XVI, który jako pierwszy w historii abdykował z tej funkcji. Jorge Mario Bergoglio został wybrany w trakcie konklawe dwanaście lat temu.

W ostatnim czasie papież Franciszek zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. O jego życie walczyli lekarze w szpitalu jeszcze w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Na szczęście jego stan zdrowia został poprawiony na wiele tygodni. Papież Franciszek zmarł rano w poniedziałek 21 kwietnia.

i Autor: Twitter Zbigniew Boniek, papież Franciszek