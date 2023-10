i Autor: AP PHOTO Iga Świątek

Świetlana przyszłość

Wojciech Fibak wprost o przyszłości Igi Świątek. Nie ma żadnych złudzeń, że to się wydarzy. Legenda rozpływa się nad tenisistką

dko 15:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Iga Świątek za kilka dni rozpocznie ostatni turniej w tym sezonie. Reprezentantka Polski powalczy o triumf na WTA Finals i co najważniejsze, ma jeszcze szanse, aby zakończyć rok na pierwszym miejscu w rankingu WTA. Aby tak się stało Świątek przede wszystkim musi dojść do finału turnieju. Być może tym razem to się nie uda, ale Wojciech Fibak uważa, że prędzej czy później to się wydarzy.