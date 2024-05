WTA Rzym: Kiedy gra Iga Świątek z Andżeliką Kerber 4. runda O której godzinie?

Iga Świątek zagra z Andżeliką Kerber w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie. Polka już po raz czwarty pokonała Julię Puitnecewą, tym razem 6:3, 6:4. Liderka rankingu po triumfach w 2021 i 2022 r. walczy o trzeci triumf na kortach ziemnych w Rzymie. - Uwielbiam ten turniej i tutejszą atmosferę - podkreślała Iga Świątek, dla której jest to próba generalna przed Roland Garros, gdzie bronić będzie tytułu. Andżelika Kerber ograła 6:3, 7:6 Aliaksandę Sasnowicz z Białorusi.

Kiedy Iga Świątek gra kolejny mecz 4. runda WTA Rzym

Iga Świątek i Andżelika Kerber w Rzymie zagrają ze sobą już po raz trzeci. Polka wygrała dwa poprzednie spotkania. Najpierw 4:6, 6:2, 6:3 w Indian Wells w 2022 r. i na początku tego sezonu 6:3, 6:0 w United Cup. Andżelika Kerber to była liderka rankingu WTA, trzykrotna mistrzyni Szlemów. Wróciła do gry po urodzeniu dziecka. Ma 36 lat.

Iga Świątek następny mecz w 4. rundzie turnieju WTA w Rzymie zagra w poniedziałek 13 maja. Polka ma zatem dzień odpoczynku. Terminarz w tym roku wygląda inaczej niż w poprzednich latach. Turnieje w Madrycie i Rzymie trwają teraz dłużej, po blisko dwa tygodnie. - Nie oczekuję od siebie, że będę tutaj świeża. Naprawdę - stwierdziła Iga Świątek w trakcie konferencji prasowej w Rzymie. - Jeśli zostanę dłużej w turnieju, być może dostanę kilka dni wolnych, w których nawet nie będę trenować. Próbujemy to zaplanować inaczej niż w poprzednich sezonach, bo martwi nas to, że te turnieje są teraz dłuższe i nie ma możliwości żeby przed nimi odpocząć, więc czasami trzeba wziąć wolne w trakcie. Jest to podejście, które wciąż próbujemy wypracować, tak naprawdę nigdy wcześniej tego nie robiliśmy, zawsze trenowałam pomiędzy meczami. Moi trenerzy to planują. Chcę wygrać pierwsze mecze, a co będzie później, zobaczymy - dodała Polka.

Iga Świątek - Andżelika Kerber Kiedy mecz? O której godzinie WTA Rzym

Mecz Iga Świątek - Andżelika Kerber zostanie rozegrany w poniedziałek 13 maja 2024. Czekamy na plan gier i podamy tutaj godzinę meczu Świątek - Kerber. Transmisje TV z turnieju WTA w Rzymie na antenie Canal+ Sport.

