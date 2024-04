WTA Stuttgat PREMIE Ile zarobiła Iga Świątek w Stuttgarcie? Premie i nagrody pieniężne WTA Stuttgart

Ile Iga Świątek zarobiła w Stuttgarcie?

Iga Świątek od 2022 roku jest niepokonana w turnieju WTA 500 w Stuttgarcie. Wygrała tam dwa tytuły z rzędu, dwukrotnie pokonując w finale Arynę Sabalenkę. Tym razem przystępuje już do drugiej obrony tytułu i póki co radzi sobie dobrze. Turniej ten nie jest zbyt długi, bowiem po 2. rundzie awansuje się już do ćwierćfinału. Wśród ośmiu zawodniczek, które dotarły do tego etapu, znajdują się aż cztery z samej czołówki rankingu – liderka Iga Świątek i będące za jej plecami odpowiednio Aryna Sabalenka, Coco Gauff i Jelena Rybakina. Z czołowej dziesiątki w grze pozostała jeszcze Marketa Vondrousova (WTA 8.). Trudno się dziwić, że najlepsze zawodniczki świata chętnie tu grają, bowiem panie mają o co walczyć.

Iga Świątek walczy w Stuttgarcie! Rusza sezon na mączce! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

WTA Stuttgart PREMIE. WTA Stuttgart nagrody pieniężne i samochód

W turnieju WTA 500 w Stuttgarcie panie walczą nie tylko o nagrody pieniężne, ale oczywiście też o samochód marki Porsche. Świątek, z racji na to, że wygrała dwie poprzednie edycje tego turnieju, ma już w swoim garażu dwa takie cacka, choć po zwycięstwie w 2023 roku przyznała, że chce jedno z tych aut podarować swojemu tacie. W trwającej edycji turnieju zawodniczki walczą o luksusowe Porsche Taycan 4S Sport Turismo. Dla zwyciężczyni, oprócz tego cacka, czeka także całkiem spora premia finansowa – 123 tysięcy 480 dolarów amerykański. Sprawdź, o jakie kwoty dokładnie walczy Iga Świątek w turnieju WTA 500.

WTA 500 Stuttgart PREMIE:

1. runda: 8550 dolarów

2. runda: 11 925 dolarów

1/4 finału: 23 435 dolarów

1/2 finału: 44 526 dolarów

Finał: 76 225 dolarów

Zwycięstwo: 123 480 dolarów