NIEBYWAŁE!!! Wisła Kraków wyrównuje w ostatniej minucie i mamy dogrywkę w finale Pucharu Polski!!!

W meczu Wisły z Pogonią pisze się historia. Zagraniczni liderzy na obu ławkach, taki obrazek w finale Pucharu Polski to rzadkość

„Kryminał” w dogrywce finału Pucharu Polski! Takich rzeczy się nie robi, kara za to jest porażająca. Czy Pogoń zdoła dogonić Wisłę? [WIDEO]

To był HORROR! Pełen dramaturgii finał Pucharu Polski dla Wisły Kraków! Hiszpanie bohaterami

Wisła Kraków wygrała Puchar Polski! Odwróciła losy meczu w ostatniej sekundzie, co za dramaturgia

Pogoń - Wisła 1:1, mamy dogrywkę w finale Pucharu Polski!

Co niespodziewane, w pierwszej połowie znacznie lepszym zespołem była krakowska Wisła, która raz po raz zagrażała bramce Pogoni.

Po przerwie mecz się wyrównał. Wiślacy wyglądali, jakby już nieco opadli z sił, a Pogoń coraz odważniej atakowała. Przyniosło to skutek w 75. minucie, kiedy Efthymios Koulouris wykorzystał podanie Adriana Przyborka i skierował piłkę do siatki Wisły.

Biała Gwiazda miała swoje sytuacje do wyrównania, sędzia doliczył do spotkania aż 7 minut. Pogoń prowadziła 1:0 i to ona praktycznie świętowała na PGE Narodowym zdobycie Pucharu Polski. Praktycznie, bo w 9. minucie doliczonego czasu gry zdarzyła się rzecz niewiarygodna. Satrustegui wyrównał (asysta Urygi) i kibice na Narodowym będą obserwować dogrywkę!