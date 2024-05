i Autor: Hubert Bertin / PressFocus

Jest gol w finale PP!

Po golu Greka, Pogoń Wiśle ucieka! Efthymios Koulouris trafia na 1:0 dla Portowców! [WIDEO]

Choć zapowiadało się na dogrywkę, to w końcu mamy gola w finale Pucharu Polski! Strzelił go Efthymios Koulouris, który wykończył składną akcję Pogoni Szczecin. Portowcy prowadzą z Wisłą 1:0. Czy spotkanie tak się zakończy i to Pogoń zgarnie Puchar Polski?