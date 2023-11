WTA wywołało burzę wśród kibiców. Poszło o trenera Igi Świątek, wystarczyła jedna decyzja, komentarze są jednoznaczne

Iga Świątek nie wytrzymała i nagle zwróciła się do Novaka Djokovicia! Wypaliła wprost pod wpływem emocji!

Magda Linette przestała się kryć z tym, co naprawdę myśli o Idze Świątek. Po czasie szczerze wypaliła o 22-latce

Tak Igi Świątek jeszcze nie nazywano! Co za porównanie, legenda nie miała wątpliwości, rywalki mogą tylko drżeć ze strachu

Iga Świątek rozpoczęła współpracę z Tomaszem Wiktorowskim przed sezonem 2022 i szybko okazało się, że była to świetna decyzja – Polka zdominowała stawkę, wygrywała mecz za meczem i licznik zatrzymał się dopiero na Wimbledonie. W pewnym momencie nasza reprezentantka miała w rankingu WTA dwa razy więcej punktów niż... druga tenisistka w zestawieniu! Ten rok nie był już tak udany, wiele zawodniczek rzucało wyzwanie Polce, a największą rywalką stała się Aryna Sabalenka, która po US Open odebrała naszej zawodniczce fotel liderki rankingu WTA. Ale Świątek zdołała się pozbierać i choć szybko odpadła z turnieju w Tokio, to w turnieju WTA 1000 w Pekinie, a później w WTA Finals nie miała sobie równych i odzyskała tytuł najlepszej zawodniczki na świecie. Szybko ucichły głosy, że potrzeba zmiany w sztabie szkoleniowym raszynianki, a Tomasz Wiktorowski znów walczy o tytuł trenera roku. Fani obawiają się jednak, że znów zostanie „wykiwany”.

Tego mogłeś nie wiedzieć o Idze Świątek! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tomasz Wiktorowski obejdzie się smakiem? Fani są pewni

Choć Iga Świątek absolutnie zdominowała w 2022 roku tenisowe korty, to trenerem roku został wówczas... David Witt, czyli trener Jessici Peguli. W tym roku Tomasz Wiktorowski ponownie został nominowany, a jego rywalem w walce o wyróżnienie za 2023 rok będzie m.in. Brad Gilbert trener innej amerykańskiej tenisistki, Coco Gauff. Fani po zobaczeniu listy nominowanych są przekonani, że Wiktorowski znów nie otrzyma wyróżnienia.

„Nominowali Gilberta. Teraz wiemy już, kto wygra”, „Lepiej tego tym razem nie zepsujcie, jak w zeszłym roku z Wittem, bo inaczej staniecie się jeszcze większym pośmiewiskiem”, „Tomasz powinien wygrać w 2022 roku. Niestety dziennikarze byli proamerykańscy i w tym roku znów tacy będą. Wybrali trenera Peguli i teraz wybiorą trenera Gauff” – piszą w fani w komentarzach na portalu X.