Wyciekło nagranie z Igą Świątek na treningu. Wyglądało to bardzo słabo, fani mają powody do zmartwień?

Iga Świątek od zakończenia US Open nie pojawiła się na żadnym turnieju w cyklu WTA. Polka w tym czasie zmieniła trenera i straciła pozycję liderki rankingu WTA, ale wciąż ma szansę, by zajmować ją na koniec roku, musi jednak triumfować w WTA Finals i liczyć na przynajmniej dwa potknięcia Sabalenki. W sieci pojawiło się nagranie z treningu Polki z inną z uczestniczek WTA Finals, Qinwen Zheng. Nietrudno zwrócić uwagę na to, że nasza zawodniczka miała problemy z uderzeniami rywalki.