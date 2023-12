Wykształcenie Huberta Hurkacza zaskakuje! Zdobywał je na dwóch krańcach Polski!

Hubert Hurkacz to od kilku lat czołowy tenisista na świecie. 2023 rok wrocławianin zakończy na 9. miejscu w rankingu, a z turniejowych premii uzbierał już ponad 13,6 mln dolarów. Rodzice Huberta zadbali też o to, żeby syn zdobył odpowiednie wykształcenie. Hubi dorastał w rodzinnym Wrocławiu i tam zaczął edukację.

Hubert Hurkacz WYKSZTAŁCENIE: Te szkoły skończył tenisista

- Całe życie jestem związany z Krzykami - wspominał Hubert Hurkacz, cytowany przez portal wroclife.pl. - Jako dziecko trenowałem na korcie przy parku Południowym, potem w Krzyckim Klubie Tenisowym oraz w hali Redeco. Chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 47 przy ul. Januszowickiej, a następnie do Gimnazjum nr 23 przy ul Jastrzębiej. Natomiast do liceum ogólnokształcącego uczęszczałem już w Sopocie, gdy byłem w Sopockiej Akademii Tenisowej, i tam też zdałem maturę - zdradził Hurkacz, który ma zatem średnie wykształcenie.

Hubert Hurkacz w kończącym się roku zanotował sporo sukcesów, a największe odnosił w szalonej końcówce sezonu, w której wygrał w spektakularnym stylu turniej ATP Masters 1000 w Szanghaju, zgarniając największą premię w karierze - 1,26 mln dolarów. Awansu do kończących sezon ATP Finals w Turynie nie zdołał wywalczyć, ale pojechał tam jako rezerwowy i rozegrał jedno spotkanie. W sumie z turniejowych nagród uzbierał w 2023 r. 4,8 mln dolarów czyli 19,2 mln złotych. Ma mieszkanie w Monte Carlo, gdzie spędza bardzo dużo czasu, korzystając ze świetnych warunków do treningu. Jest wielkim fanem motoryzacji. Uwielbia oglądać wyścigi Formuły 1. Nawiązał też współpracę z brytyjską firmą McLaren, która na całym świecie wypożycza mu luksusowe auta.