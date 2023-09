Zdradzili sekret Igi Świątek! Chodzi o jej usta, fani mogą przetrzeć oczy ze zdziwienia, wszystko stało się jasne!

Agnieszka Radwańska zmieniła się nie do poznania. Szczęki opadły nam do samej ziemi, już tak nie wygląda

Iga Świątek wzbudza wielkie zainteresowanie wśród polskich kibiców. O ile wydawać by się mogło, że życie prywatne prywatne sportsmenki nie skrywa większych tajemnic, o tyle w sierpniu 2023 roku w internecie pojawiły się zdjęcia, które prezentowały gwiazdę w trakcie zajęć treningowych z zaklejonymi ustami. Teraz tajemnicę Świątek w rozmowie z portalem "weszło.com" wyjawiła w rozmowie z portalem "weszło.com" Anna Ryczek, słynna trenerka oddechu.

Iga Świątek trenuje z plastrem na ustach. To dlatego się tak zachowuje

Jak powiedziała Ryczek, powodem dla którego Świątek zachowuje się w tak nietypowy sposób, aby wytrenować swój sposób oddychania i mieć lepszą wydolność w trakcie spotkań.

- Zacznijmy od tego, że nasz nos zapewnia nam mniejszy przepływ powietrza niż w przypadku ust, przez co jest naturalnym trenażerem oddechowym. Kiedy oddychamy przez nos podczas wysiłku fizycznego, to siłą rzeczy ten przepływ powietrza jest ograniczony. Zwiększamy sobie wtedy procent dwutlenku węgla w naszej krwi, bo nie możemy go tak dużo wydychać. To normalnie sprawia, że chcemy otworzyć usta i się go pozbyć, ale jeśli mamy je zaklejone, to eksponujemy nasz ośrodek oddechowy na większą ilość tego gazu i zmniejszamy na niego chemowrażliwość. Co powoduje, że możemy oddychać trochę mniej i trochę spokojniej. Nawet kiedy to wciąż jest szybki oddech – bo nasza wentylacja zwiększa się w wyniku wzrostu metabolizmu. - mówi Ryczek i dodaje, że z perspektywy sportowca ważny jest także aspekt tego, aby oddychać bardziej ekonomicznie.

- Mogę tu przekierować do badania George’a Dallama z 2018 roku. Przez sześć miesięcy grupa uczestników trenowała oddychając tylko wyłącznie przez nos. I po zrobieniu testów wydolności okazało się, że po upływie tego czasu ci ludzie w trakcie ćwiczeń fizycznych mieli niższe tętno, mniej oddechów i o 25 procent mniej wentylacji. Dlaczego to ma znaczenie? Bo oddech to też wydatek energetyczny. Więc z perspektywy sportowca ważne jest, aby oddychać bardziej ekonomicznie. - podsumowuje Ryczek w rozmowie z "weszło.com".