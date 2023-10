Znamienne słowa o Idze Świątek. Ekspertka zwróciła uwagę na ten szczegół. Wytknęła Polce jedną rzecz

Jeszcze do niedawna druga połowa sezonu nie była dla Igi Świątek tak udana, jak można było się spodziewać. Turnieje w Ameryce Północnej zakończyły się niepowodzeniami, a szybkie pożegnanie się z US Open sprawiło, że Świątek musiała oddać prowadzenie w rankingu WTA. Obecnie goni Arynę Sabalenkę, do której traci ponad 600 punktów. Ostatnie zawody w wykonaniu Polki dają jednak optymizm na przyszłość.

To w grze Świątek może się jeszcze poprawić

Zwycięstwo w Pekinie pokazało, że Polkę wciąż stać na wiele. Przed nią jeszcze jedna ważna impreza, jaką będą WTA Finals. Wciąż istnieje szansa, że jeszcze w tym roku Świątek odzyska prowadzenie w rankingu, ale musiałoby zdarzyć się wiele. Ekspertka i komentatorka tenisa, Blair Henley zwróciła uwagę, co może poprawić Świątek, żeby grać jeszcze lepiej w najbliższym czasie.

- Niewykluczone, że nastawienie Igi zmieni się teraz i częściej będzie decydowała się chodzić do siatki. Ma potencjał na dobrą grę w tym elemencie. Jej wolej nie należy do najsilniejszych i ma trochę do poprawy. Im częściej będzie z niego korzystać, tym lepiej będzie wyglądać - zwróciła uwagę Henley cytowana przez portal tennisuptodate.com.