Fatalne wiadomości dla kibiców Igi Świątek! Chodzi o WTA Finals w Meksyku!

Iga Świątek już niedługo zagra w WTA Finals w Meksyku i będzie to jej ostatni występ w tym sezonie. Nieoficjalne mistrzostwa świata tenisistek zostaną rozegrane w dniach 29 października - 5 listopada w Cancun. Najpierw faza grupowa, a potem półfinały i finały. Losowanie tradycyjnie w piątek 27 października o nieznanej jeszcze godzinie. Po uroczystej ceremonii, w czasie której finalistki zaprezentują się w wieczorowych kreacjach, poznamy skład grup i dowiemy się, w których dniach grać będzie Iga Świątek.

W fazie grupowej Iga Świątek i pozostałe tenisistki grać będą mecze co dwa dni. Polka zacznie w nocy z niedzieli na poniedziałek (29/30 października) lub z poniedziałku na wtorek (30/31 października). Znamy już dokładny terminarz WTA Finals, w którym podano godziny meczów w grupach, półfinałach i finale. I dla polskich kibiców nie mam dobrych wiadomości. Mecze grupowe każdego dnia będą się zaczynać o godzinie 23 polskiego czasu. Najpierw pierwszy mecz w danej grupie, a po nim drugi, ale nie przed godz. 24 w nocy (pewnie później, ok. godz. 0.30-1.30). W tych samych godzinach zaplanowano półfinały (noc z soboty na niedzielę), a finał zostanie rozegrany o godz. 1 w nocy (z niedzieli na poniedziałek). Transmisja z WTA Finals 2023 na antenie Canal+ Sport.

Organizatorzy WTA Finals postanowili wybudować korty i otaczające je trybuny na terenie luksusowego 5-gwiazdowego turystycznego kurortu Paradisus Cancun (Raj w Cancun), tuż obok plaży. To w nim zamieszkają najlepsze tenisistki w 2023 r. - osiem singlistek i osiem par deblowych (plus zawodniczki rezerwowe). O awans do półfinałów walczyć będą tradycyjnie w dwóch grupach systemem każda z każdą. W puli nagród jest 9 milionów dolarów, o aż 4 mln więcej niż w WTA Finals 2021 i 2022. A to oznacza, że zwyciężczyni turnieju singla będzie mogła zarobić aż 3 mln dolarów (ok. 12,9 mln zł). Tyle zgarnie, jeżeli wygra zawody z kompletem pięciu zwycięstw - trzech w grupie, a potem oczywiście w półfinale i finale. Duże premie tenisistki zgarną już za samo wyjście na kort oraz każdy wygrany mecz.

Iga Świątek nie ukrywa, że wolałaby, żeby WTA Finals odbyły się wcześniej. - Wtedy przerwa między sezonami i okres przygotowawczy byłyby dłuższe. Ale musimy się dostosować do decyzji WTA - powiedziała po triumfie w Pekinie. - Finały w Cancun to naprawdę ważny turniej. Chcę się do niego dobrze przygotować i w pewnym sensie kontynuować pracę, którą wykonałam po US Open, jeśli chodzi o technikę i to, co chcę poprawić na korcie. Teraz skupiam się na ostatnim turnieju w sezonie - dodała Iga, która w ubiegłorocznych WTA Finals w Teksasie wyszła z grupy z kompletem zwycięstw, ale w półfinale uległa (2:6, 6:2, 1:6) Arynie Sabalence. Tytułu nie obroni Francuzka Caroline Garcia, która nie zakwalifikowała się do mistrzostw.

W Cancun rozegra się też bitwa o pozycję numer 1 w rankingu WTA na koniec sezonu. Polka musi odrobić aż 630 punktów do Aryny Sabalenki, a do wygrania w całym turnieju jest 1500 pkt (zwycięstwo po trzech wygranych meczach w grupie). Świątek wróci na tron liderki jeżeli wygra WTA Finals, a Białorusinka nie dojdzie do finału. Może również wyprzedzić Sabalenke w przypadku porażki w finale, ale tenisistka z Mińska musiałaby przegrać wszystkie spotkania. - Jeżeli drugi raz zostanę numerem 1, to na pewno podejdę do tego z trochę większą świadomością i lepiej przygotowana - stwierdziła Iga w rozmowie z "Super Expressem".

One zagrają w WTA Finals 2023

1. Aryna Sabalenka (BLR)

2. Iga Świątek (POL)

3. Coco Gauff (USA)

4. Jelena Rybakina (KAZ)

5. Jessica Pegula (USA)

6. Ons Jabeur (TUN)

7. Marketa Vondrousova (CZE)

8. Karolina Muchova (CZE)

Pots before WTA Finals draw:🔸 Pot 1🏳️ Aryna Sabalenka🇵🇱 Iga Świątek🔸 Pot 2🇺🇲 Coco Gauff🇰🇿 Elena Rybakina🔸 Pot 3🇺🇲 Jessica Pegula🇹🇳 Ons Jabeur🔸 Pot 4🇨🇿 Marketa Vondrousova🇨🇿 Karolina Muchova🇵🇱 Iga Świątek nie zagra w grupie z Aryną Sabalenką.🇬🇧 Iga Świątek… pic.twitter.com/8uzCU0kVJt— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) October 12, 2023

