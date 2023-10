Magda Linette nie zagra z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem w United Cup! Znamy powód!

Iga Świątek i Hubert Hurkacz znów zgodnie zgłosili się do otwierających sezon 2024 międzynarodowych rozgrywek United Cup, w których rok temu poprowadzili reprezentację Polski do półfinału, zachwycając w meczach miksta. To ma być cenne przetarcie przed nowym sezonem i igrzyskami olimpijskimi Paryż 2024, w których razem powalczą o medale. Na oficjalnej stronie rozgrywek United Cup podano już składy narodowych reprezentacji. W turnieju zagra 18 reprezentacji, które trafią do sześciu grup po trzy drużyny. Do ćwierćfinałów awansują zwycięzcy grup oraz dwie drużyny z drugich miejsc z najlepszym bilansem.

Iga Świątek i Hubert Hurkacz znów zagrają w polskich barwach w United Cup, ale poza tym skład naszej drużyny mocno się zmienił. Zgłoszeni zostali też Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Daniel Michalski i Jan Zieliński. Nie ma ani Magdy Linette (rok temu grała, zdobywając bardzo ważne punkty), ani Magdaleny Fręch. To dlatego, że formuła United Cup mocno się zmieniła. Rok temu każdy mecz składał się z dwóch pojedynków mężczyzn, dwóch pojedynków kobiet oraz spotkania miksta. Teraz rozgrywane będą tylko po jednym singlu mężczyzn i kobiet oraz mikst. Dlatego poza Igą i Hubertem tenisiści będą pełnić głównie rolę rezerwowych, ewentualnie grać miksta, gdy wynik spotkania będzie już rozstrzygnięty po singlach. Dlatego udział Magdy Linette nie ma większego sensu. Poznanianka w tym czasie pewnie zagra w turnieju WTA lub skupi się na przygotowaniach do sezonu. Tenisiści w rozgrywkach United Cup zarabiają duże pieniądze i zdobywają cenne punkty do rankingu ATP i WTA, ale im wyższa ich pozycja w rankingu, tym te zdobycze są większe.

Dzięki wysokim pozycjom w rankingach Igi Świątek (nr 2) i Huberta Hurkacza (nr 11) Polska rozstawiona została z numerem 1. W turnieju zagra po raz pierwszy Novak Djoković, który poprowadzi debiutującą w rozgrywkach Serbię. Znamy 16 reprezentacji, a pozostałe dwie poznamy 20 listopada. Losowanie grup zaplanowano na 23 listopada. Reprezentacje pewne udziału: Polska, Grecja, USA (obrońca tytułu), Francja, Czechy, Chorwacja, Kanada, Wielka Brytania, Chiny, Holandia, Hiszpania, Włochy, Serbia, Norwegia, Australia, Niemcy.

Reprezentacja Polski rozstawiona z #1 przed losowaniem rozgrywek United Cup.Skład:Iga Świątek (#2 - singiel)Katarzyna Kawa (#217 - debel)Katarzyna Piter (#67 - debel)Hubert Hurkacz (#11 - singiel)Daniel Michalski (#256 - singiel)Jan Zieliński (#22 - debel)Zestawienia… pic.twitter.com/JPU1MwS3xa— Z kortu - informacje tenisowe | Tennis news (@z_kortu) October 19, 2023

