i Autor: Patrick HAMILTON / AFP/East News

Ale para!

Iga Świątek i Hubert Hurkacz łączą siły! Świetne wiadomości, kibice zacierają ręce!

Cesarzowa Iga i Cesarz Hubert! Po spektakularnych sukcesach naszych gwiazd w Chinach polscy kibice tenisa pękają z dumy i... zacierają ręce. Iga Świątek (22 l.) i Hubert Hurkacz (26 l.) znów zgodnie zgłosili się do otwierających sezon 2024 międzynarodowych rozgrywek United Cup, w których rok temu poprowadzili reprezentację Polski do półfinału, zachwycając w meczach miksta. To ma być cenne przetarcie przed nowym sezonem i igrzyskami olimpijskimi Paryż 2024, w których razem powalczą o medale.