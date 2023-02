AC Milan – Tottenham. Elektryzujące starcie w cieniu hitu

Powiedzieć, że AC Milan po mundialowej przerwie spisuje się poniżej oczekiwań – to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Drużyna prowadzona przez Stefano Pioliego co prawda pokonała na otwarcie Salernitanę, ale następnie zanotowała wstydliwą serię siedmiu kolejnych meczów bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach! Co więcej, kilka z tych spotkań było niezwykle bolesnych lub poniesionych w prestiżowych meczach. „Rossoneri” dwukrotnie ulegli choćby lokalnemu rywalowi, Interowi – najpierw w Superpucharze Włoch (0:3), a następnie w spotkaniu ligowym (0:1). W między czasie doszło ponadto do takich rezultatów jak wyjazdowa porażka z Lazio (0:4) czy domowy blamaż przeciwko Sassuolo (2:5). Fatalną serię milanistom udało się przerwać dopiero w miniony weekend, kiedy na San Siro pokonali 1:0 Torino. Choć styl gry mistrzów Włoch wciąż pozostawia bardzo, bardzo wiele do życzenia, nie sposób nie docenić wagi tego zwycięstwa. Dla klubu z czerwono-czarnej części Mediolanu może to bowiem być swoiste światełko w tunelu przed dalszą częścią sezonu w Serie A, a także pozytywny akcent przed zbliżającym się wielkimi krokami dwumeczem z Tottenhamem w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Podobnie uważają najwyraźniej także eksperci z TOTALbet, którzy to w drużynie z Półwyspu Apenińskiego widzą nieznacznego faworyta wtorkowej rywalizacji. Nie zmienia to jednak faktu, że w kontekście wygrania całego dwumeczu nieco wyżej stoją akcję Anglików.

Santos zrobił to w hotelu po powrocie do Polski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jeśli dla Milanu ostatnia kolejka ligowa może być pewnym promykiem nadziei, w przypadku „Kogutów” sytuacja jest zgoła odmienna. Jeszcze przed tygodniem wszyscy na Tottenham Stadium emanowali sporym entuzjazmem. Wszystko dzięki domowemu zwycięstwu 1:0 nad Manchesterem City. W ostatnią sobotę podopieczni Antonio Conte zaliczyli jednak spory blamaż, przegrywając na wyjeździe aż 1:4 z Leicester City! Biorąc pod uwagę oba te wyniki, trudno snuć jakiekolwiek przypuszczenia odnośnie wtorkowego starcia w Mediolanie. Jedno jest pewne – szkoleniowiec londyńskiego klubu z pewnością zrobi wszystko, aby przechytrzyć mistrza Włoch. Tym bardziej, że w przeszłości sztuka ta udawała mu się niejednokrotnie. Antonio Conte w swojej trenerskiej karierze 13-krotnie mierzył się bowiem z Milanem. Aż dziesięć z tych spotkań zakończyło się zwycięstwem drużyn prowadzonych przez 53-latka, zaledwie raz jego ekipa schodziła natomiast z boiska pokonana. Czy i tym razem były opiekun m.in. Juventusu czy Interu Mediolan znajdzie sposób na drużynę z czerwono-czarnej części Mediolanu? Zdaniem ekspertów z TOTALbet jest to możliwe, choć nieznacznym faworytem wtorkowego starcia pozostają gospodarze. W kontekście całego dwumeczu nieco wyżej stoją jednak akcje Tottenhamu. TOTALbet szanse na awans Anglików do dalszych gier „wycenił” na 1.69, w przypadku Milanu jest to z kolei 2.05.

Sonda AC Milan vs Tottenham - kto awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów? AC Milan Tottenham

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Milan – 2.50 remis – 3.45 Tottenham – 2.94

Awans:

Milan – 2.05 Tottenham – 1.69

Milan strzeli gola:

tak – 1.29 nie – 3.42

Tottenham strzeli gola:

tak – 1.34 nie – 3.10

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.75 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.37 powyżej 1.5 – 1.31

poniżej 2.5 – 1.82 powyżej 2.5 – 1.96

poniżej 3.5 – 1.31 powyżej 3.5 – 3.35

poniżej 4.5 – 1.11 powyżej 4.5 – 6.40

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu AC Milan – Tottenham dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.