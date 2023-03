Angielska bitwa o TOP 4

Fatalny początek sezonu z pewnością tego nie zwiastował, ale z czasem Erik ten Hag był w stanie zaszczepić podopiecznym swój pomysł na grę, dzięki czemu Manchester United zaczął powoli wychodzić na prostą. Obecnie sytuacja jest więcej niż dobra – Czerwone Diabły zajmują w Premier League miejsce na najniższym stopniu podium, w Lidze Europy wyeliminowały m.in. Barcelonę i zameldowały się w ćwierćfinale, a na dodatek zdobyły pierwsze od długiego czasu trofeum – Puchar Ligi Angielskiej. W finale tych rozgrywek zespół z czerwonej części Manchesteru pokonał zresztą Newcastle United, które jest jednym z konkurentów w walce o TOP 4, i z którym ekipa holenderskiego szkoleniowca zmierzy się już w najbliższą niedzielę. Choć Marcus Rashford i spółka najczęściej imponują w ostatnich miesiącach formą, zdarzają im się mniej lub bardziej bolesne wpadki. Za takie trzeba z pewnością uznać bezbramkowy, domowy remis z walczącym o utrzymanie Southampton czy przede wszystkim blamaż na Anfield, czyli 0:7 w ligowym klasyku przeciwko Liverpoolowi. Choć szanse na podobnych rozmiarów porażkę w starciu przeciwko Srokom są iluzoryczne, nieznacznym faworytem będą w opinii TOTALbet gospodarze.

Minione kolejki pokazują, że Newcastle United obudziło się wreszcie z zimowego snu. Drużyna prowadzona przez Eddiego Howe’a do czasu mundialowej przerwy grała i punktowała bowiem znakomicie, po mundialu rzadko jednak oglądaliśmy ten zespół w podobnej dyspozycji. Dwa ostatnie mecze w wykonaniu Srok to jednak dwa zwycięstwa – przeciwko Wolverhampton (2:1) oraz Nottingham Forest (2:1). Fanów klubu z Tyneside w szczególności musi cieszyć ta druga wygrana, a dokładniej fakt, że komplet punktów zapewnił im Alexander Isak. Szwedzki napastnik został latem ubiegłego roku sprowadzony za grube pieniądze z Realu Sociedad, ale jak do tej pory kontuzje uniemożliwiały mu pokazanie pełni potencjału. Na St. James’ Park wszyscy liczą, że najgorsze już ze 23-latkiem i w kolejnych meczach będzie on motorem napędowym ofensywnych poczynań Newcastle. Najlepiej już w najbliższą niedzielę, gdy w bardzo ważnym dla układu tabeli meczu Newcastle podejmie Manchester United. Choć wydaje się, że gospodarzom wciąż sporo brakuje do najwyższej dyspozycji, w opinii ekspertów z TOTALbet to oni będą nieznacznym faworytem do zgarnięcia kompletu punktów. Za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków bukmacher płaci bowiem 2.46 zł, w przypadku wygranej gości z Manchesteru kwota ta wyniesie natomiast 3.00 zł.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Newcastle – 2.46 remis – 3.45 Man Utd – 3.00

Podwójna szansa:

1/X – 1.40 1/2 – 1.33 X/2 – 1.53

Newcastle strzeli gola:

tak – 1.26 nie – 3.65

Man Utd strzeli gola:

tak – 1.32 nie – 3.22

Strzelec gola:

Alexander Isak – 2.08 Marcus Rashford – 2.62

Callum Wilson – 2.68 Anthony Martial – 3.25

Allan Saint-Maximin – 4.90 Wout Weghorst – 4.10

Joelinton – 5.20 Bruno Fernandes – 4.60

Anthony Gordon – 5.20 Antony – 4.90

