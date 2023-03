Atletico górą w „zakurzonym” hicie?

Choć piłkarze Atletico w obecnych rozgrywkach nie grają tak dobrze i regularnie jak miało to miejsce w latach minionych, wciąż znajdują się w czołówce rodzimej ligi. „Los Colchoneros” po 23 kolejkach mają w dorobku 42 punkty i choć prowadzącego duetu raczej nie mają szans dogonić, zajmujący miejsce na najniższym stopniu podium Real Sociedad (43 pkt) jest już jak najbardziej w ich zasięgu. Podopieczni Diego Simeone mogli wskoczyć na trzecie miejsce już w ubiegły weekend, gdy pomimo gry w osłabieniu prowadzili na Santiago Bernabeu w derbowym meczu z Realem. W samej końcówce do wyrównania doprowadził jednak młodziutki Alvaro Rodriguez i mecz zakończył się ostatecznie podziałem punktów. Biorąc pod uwagę sytuację w tabeli nie jest to jednak wielka tragedia dla klubu z biało-czerwonej części Madrytu. Ekipa prowadzona przez argentyńskiego szkoleniowca szybko będzie musiała wrócić jednak na zwycięską ścieżkę, a najbliższa okazja nadarzy się już w sobotę. Dodajmy, że okazja przednia, na Wanda Metropolitano zamelduje się bowiem bardzo mocno dołująca w tym sezonie Sevilla. Bukmacherzy z TOTALbet nie mają zresztą większych wątpliwości, że komplet „oczek” pozostanie w stolicy.

Nie można jednak dziwić się takim przewidywaniom, piłkarze ze stolicy Andaluzji w bieżących rozgrywkach są bowiem zdecydowanie największym rozczarowaniem całej ligi. Drużyna rozpoczęła sezon jeszcze pod wodzą Julena Lopeteguiego, ale już na początku października fatalne wyniki sprawiły, że zastąpił go Jorge Sampaoli. „Los Nervionenses” pod wodzą Argentyńczyka nie zanotowali jednak specjalnego progresu. Zespół wciąż gra bowiem „w kratkę” i choć zajmuje obecnie – wydawałoby się – bezpieczne czternaste miejsce, jego przewaga nad znajdującą się w strefie spadkowej Valencią wynosi jedynie dwa „oczka”. Nie ma zatem większych wątpliwości, że ekipa z Ramon Sanchez Pizjuan potencjalnych punktów musi szukać wszędzie. Nawet na tak trudnych terenach jak stadion Atletico Madryt. Mimo wszystko trudno jednak oczekiwać trzech punktów w starciu z czołową ekipą La Ligi, gdy w ostatnich dniach najpierw przegrało się wyjazdowy mecz Ligi Europy przeciwko PSV Eindhoven (0:2), a następnie uległo przed własną publicznością Osasunie (2:3) w ligowym starciu. Zdaniem ekspertów z TOTALbet w sobotę „Los Nervionenses” poniosą trzecią z rzędu porażkę, zdecydowanym faworytem meczu na Wanda Metropolitano będą bowiem gospodarze. Kurs na ich zwycięstwo bukmacher ustalił bowiem na poziomie 1.73, w przypadku gości jest to natomiast 5.40.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Atletico – 1.73 remis – 3.75 Sevilla – 5.40

Podwójna szansa:

1/X – 1.18 1/2 – 1.28 X/2 – 2.04

Atletico strzeli gola:

tak – 1.21 nie – 4.10

Sevilla strzeli gola:

tak – 1.74 nie – 2.02

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.60 powyżej 0.5 – 1.08

poniżej 1.5 – 2.88 powyżej 1.5 – 1.40

poniżej 2.5 – 1.64 powyżej 2.5 – 2.23

poniżej 3.5 – 1.23 powyżej 3.5 – 4.10

poniżej 4.5 – 1.07 powyżej 4.5 – 8.00

poniżej 5.5 – 1.01 powyżej 5.5 – 13.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Atletico Madryt – FC Sevilla dostępna jest W TYM MIEJSCU

