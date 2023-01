Barcelona – Sociedad: Typy bukmacherskie. Kursy. Lewandowski i spółka obiorą kurs na kolejne trofeum?

Trzeba przyznać, że od kilku miesięcy dyspozycja Barcelony może zadziwiać nawet największych malkontentów. Od momentu wyeliminowania z Ligi Mistrzów (lepsze w grupie okazały się Bayern Monachium i Inter Mediolan) piłkarze prowadzeni przez Xaviego paradoksalnie złapali głęboki oddech i zaczęli prezentować się naprawdę znakomicie. Potwierdzeniem tych słów jest sytuacja w rodzimej lidze, gdzie „Blaugrana” zajmuje pozycję lidera z trzypunktową przewagą nad odwiecznym rywalem – Realem Madryt. „Duma Katalonii” ma jednak obecnie poważną przewagę psychologiczną nad „Królewskimi”. W finale Superpucharu Hiszpanii Robert Lewandowski i spółka byli bowiem wyraźnie lepsi od madrytczyków, triumfując 3:1. Obie ekipy wciąż mogą spotkać się także w rozgrywkach krajowego pucharu, ale aby tak się stało, muszą najpierw przebrnąć przez fazę ćwierćfinałową. Choć Katalończyków wcale nie czeka łatwe zadanie – ich rywalem będzie Real Sociedad – to bukmacherzy z TOTALbet nie mają większych wątpliwości, że to „Lewy” i jego koledzy zameldują się w półfinale.

Przestrzegamy jednak przed lekceważeniem zespołu z San Sebastian. Drużyna z San Sebastian także spisuje się bowiem w tym sezonie znakomicie, grubo powyżej oczekiwań. Piłkarze z Kraju Basków notują zresztą obecnie imponującą serię siedmiu z rzędu zwycięstw, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Wymowny jest zresztą fakt, że to właśnie Real Sociedad – a nie Atletico Madryt czy Villarreal – znajduje się obecnie na najniższym stopniu podium La Liga, jedynie za plecami Barcelony i Realu. Nie ma także najmniejszych wątpliwości, że podopieczni Imanola Alguacila pałają ogromną żądzą rewanżu za to, co stało się w spotkaniu ligowym pomiędzy tymi zespołami. Wówczas – w drugiej połowie sierpnia – wyraźnie lepszy był zespół z Katalonii, triumfując na Reale Arena w San Sebastian aż 4:1. Dubletem popisał się wówczas Robert Lewandowski, a po jednym trafieniu dołożyli Ousmane Dembele oraz Ansu Fati. Honor gospodarzy uratował Alexander Isak, który aktualnie jest już jednak piłkarzem Newcastle United. Czy w najbliższą środę powtórka z rozrywki jest możliwa? Niespecjalnie, choć zdaniem ekspertów z TOTALbet Barcelona ponownie powinna wyjść z tego pojedynku zwycięsko. Kurs na jej zwycięstwo bukmacher ustalił bowiem na poziomie 1.55, w przypadku wygranej gości jest to natomiast aż 5.90.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Barcelona – 1.55 remis – 4.20 Sociedad – 5.90

Awans:

Barcelona – 1.27 Sociedad – 3.70

Sposób awansu:

Barcelona w regulaminowym czasie – 1.45

Barcelona w dogrywce – 8.25

Barcelona w rzutach karnych – 14.00

Sociedad w regulaminowym czasie – 4.85

Sociedad w dogrywce – 22.00

Sociedad w rzutach karnych – 14.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.25 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.60 powyżej 1.5 – 1.26

poniżej 2.5 – 1.92 powyżej 2.5 – 1.82

poniżej 3.5 – 1.36 powyżej 3.5 – 3.02

poniżej 4.5 – 1.13 powyżej 4.5 – 5.50

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 9.50

Podane kursy mogą ulec zmianie.

