Brak hitów nie oznacza braku emocji. Rozpoczynamy walkę o ćwierćfinały!

W słodko-gorzkich nastrojach zasiądą w czwartek przed telewizorami fani Manchesteru United. Pewnie byłoby zupełnie inaczej gdyby nie sobotni blamaż na Anfield, przeciwko Liverpoolowi. Chyba nikt nie spodziewał się bowiem, że ekipa prowadzona przez Erika ten Haga da sobie strzelić w angielskim klasyku aż siedem goli, nie strzelając przy tym ani jednego. Stare piłkarskie porzekadło mówi jednak o tym, że lepiej raz przegrać 0:7 niż siedem razy po 0:1 i wydaje się, że w tym przypadku pasuje ono jak ulał. Drużyna z Old Trafford – nie licząc ostatniego weekendu – spisuje się naprawdę bardzo dobrze, na co najlepszym dowodem jest zdobycie Pucharu Ligi Angielskiej oraz wyeliminowanie Barcelony w 1/16 finału Ligi Europy. Teraz przed United kolejna hiszpańska przeszkoda – Betis Sevilla. Podopieczni Manuela Pellegriniego w rodzimej lidze wciąż liczą się w grze o europejskie puchary, a swoją niewątpliwą klasę udowodnili w minioną niedzielę, kiedy potrafili przed własną publicznością zremisować z Realem Madryt. Zdaniem TOTALbet w dwumeczu przeciwko „Czerwonym Diabłom” piłkarze z Andaluzji nie będą mieli jednak większych szans, kurs na ich awans bukmacher ustalił bowiem na poziomie 3.42 (w przypadku Anglików jest to 1.27).

Ciekawe wyzwanie czeka także inną angielską drużynę – Arsenal. Lider Premier League priorytetowo traktuje naturalnie krajowe rozgrywki, ale z pewnością nie pogardziłby także zwycięstwem w Lidze Europy. Aby tak się stało, podopieczni Mikela Artety muszą najpierw uporać się ze Sportingiem Lizbona. Ekipa z Portugalii trafiła do tych rozgrywek poprzez „zesłanie” z Ligi Mistrzów, „Lwy” w swojej grupie zajęły bowiem trzecie miejsce. Drużyna prowadzona na co dzień przez Rubena Amorima musiała uznać wyższość Tottenhamu oraz Eintrachtu Franfurt, znalazła się jednak przed Olympique Marsylią, co dało jej możliwość gry w pucharach na wiosnę. Zanim jednak przyszło im zmierzyć się z Arsenalem, w 1/16 finału bez większych problemów odprawili z kwitkiem duńskie Midtjylland (5:1 w dwumeczu). Szanse na awans do ćwierćfinału – przynajmniej wg TOTALbet – mają jednak niewielkie. Dość powiedzieć, że w opinii bukmachera dość wyraźnym faworytem pierwszego, rozgrywanego na Estadio da Luz meczu będą goście z Londynu. Jeszcze gorzej prezentują się szanse Sportingu na wygranie tego dwumeczu. TOTALbet za każdą złotówkę postawioną na taki rozwój wypadków płaci bowiem 3.70 zł. W przypadku awansu Arsenalu do najlepszej ósemki, analogiczny zarobek wyniesie 1.24 zł.

W pozostałych parach uwagę z pewnością zwraca starcie AS Romy z Realem Sociedad. Obie ekipy zażarcie walczą w swoich ligach o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, ale może się okazać, że najkrótsza droga do tych rozgrywek prowadzi przez… Ligę Europy. Niewątpliwą chrapkę na kolejny triumf mają również bardzo mocno rozczarowujący w lidze hiszpańskiej królowie LE – Sevilla, którzy przed własną publicznością zmierzy się z tureckim Fenerbahce. Drugie najważniejsze rozgrywki europejskie zawitają także do… Warszawy. Na stadionie Legii Warszawa Szachtar Donieck podejmie bowiem Feyenoord Rotterdam, a dla reprezentującego barwy gości Sebastiana Szymańskiego będzie to doskonała okazja, aby odwiedzić obiekt swojego byłego klubu. W pozostałych starciach Union Berlin zmierzy się z belgijskim Royale Union SG, Bayer Leverkusen podejmie węgierski Ferencvaros, a inny z kandydatów do zdobycia trofeum – Juventus – zagra przed własną publicznością z SC Freiburg.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

AS Roma – 2.18 remis – 3.22 Sociedad – 3.85

Sporting – 3.60 remis – 3.55 Arsenal – 2.13

Leverkusen – 1.32 remis – 5.90 Ferencvaros – 9.75

Union – 1.67 remis – 3.85 Royale Union – 5.80

Juventus – 1.68 remis – 3.85 Freiburg – 5.70

Szachtar – 3.12 remis – 3.65 Feyenoord – 2.30

Sevilla – 1.80 remis – 3.90 Fenerbahce – 4.60

Man Utd – 1.44 remis – 5.00 Betis – 7.40

Podane kursy mogą ulec zmianie.

