Derby, czyli idealna okazja na przełamanie

Napisać, że bieżący sezon jest w wykonaniu Chelsea rozczarowujący – to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Jedynym jak do tej pory pozytywnym akcentem wydaje się być wyjście z grupy w Lidze Mistrzów, choć i ta przygoda może się niebawem dla „The Blues” skończyć. Piłkarze z Londynu ulegli bowiem w pierwszym meczu 1/8 finału Borussii Dortmund, a losy dwumeczu rozstrzygną się już niebawem. W rodzimej lidze Chelsea prezentuje się jednak katastrofalnie. Wygląda na to, że – przynajmniej do tej pory – nie pomogła ani zmiana szkoleniowca (Graham Potter zastąpił Thomasa Tuchela) ani kupno zawodników za łączną kwotę ponad 600 mln euro! Ekipa ze Stamford Bridge zajmuje dopiero dziesiąte miejsce w tabeli Premier League, a najlepszym podsumowaniem jej dyspozycji jest fakt, że wygrała zaledwie 1 z 10 meczów we wszystkich rozgrywkach. Jakby tego było mało, kryzys jest już tak głęboki, że w miniony weekend Chelsea uległa przed własną publicznością „czerwonej latarni” – Southampton (0:1). Wobec powyższych argumentów trudno przypuszczać, aby Graham Potter i jego piłkarze mieli skutecznie powalczyć o wyjazdowe zwycięstwo w derbowym meczu z Tottenhamem. Bukmacherzy z TOTALbet oceniają jednak, że szanse w tym pojedynku będą bardzo, bardzo wyrównane.

„Koguty” po mundialowej przerwie prezentują jednak sinusoidalną formę. Podopieczni Antonio Conte potrafią zagrać fenomenalne zawody (np. 4:0 na wyjeździe z Crystal Palace), by niedługo później srogo rozczarować swoich kibiców (1:4 z Leicester City). Mało tego, Harry Kane i spółka potrafią pokazać różne oblicza na przestrzeni tego samego meczu! Tak było choćby w starciu z Manchesterem City, gdy do przerwy to goście z Londynu prowadzili na Etihad Stadium 2:0. Po zmianie stron wyższość gospodarzy nie podlegała już jednak dyskusji, co udało im się udokumentować zdobyciem aż czterech bramek. Mimo wszystko sytuacja Tottenhamu w ligowej tabeli nie jest wcale zła. Ekipa ze stolicy w 24 meczach zgromadziła 42 pkt, co daje jej obecnie czwartą lokatę, premiowaną występami w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Biorąc pod uwagę dyspozycję najbliższego rywala „Kogutów” – Chelsea – wydaje się, że trzy punkty w najbliższy weekend powinny paść łupem drużyny prowadzonej przez włoskiego szkoleniowca. Derby rządzą się jednak swoimi prawami, o czym doskonale wiedzą także eksperci z TOTALbet. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na wygraną gospodarzy płacą bowiem 2.50 zł, w przypadku zwycięstwa Chelsea potencjalny zarobek wyniesie natomiast 2.96 zł. Choć w opinii TOTALbet faworytem wciąż pozostają „Koguty”, bukmacher daje swoją ofertą do zrozumienia, że ewentualny triumf gości wcale nie powinien być rozpatrywany w kategoriach dużej niespodzianki.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Tottenham – 2.50 remis – 3.42 Chelsea – 2.96

Podwójna szansa:

1/X – 1.41 1/2 – 1.33 X/2 – 1.52

Tottenham strzeli gola:

tak – 1.29 nie – 3.37

Chelsea strzeli gola:

tak – 1.35 nie – 3.07

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.50 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.32 powyżej 1.5 – 1.32

poniżej 2.5 – 1.79 powyżej 2.5 – 1.99

poniżej 3.5 – 1.30 powyżej 3.5 – 3.42

poniżej 4.5 – 1.10 powyżej 4.5 – 6.60

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 12.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

