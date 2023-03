El Clasico. Wytypuj zwycięzcę po kursie 100 w TOTALbet!

Pierwszy ligowy Klasyk w tym sezonie przebiegał pod dyktando Realu Madryt. W połowie października ubiegłego roku Królewscy byli wyraźnie lepsi od odwiecznego rywala, zasłużenie zwyciężając 3:1. Łupem bramkowym podzielili się wówczas Karim Benzema, Fede Valverde oraz Rodrygo, honorowe trafienie dla pokonanych zanotował natomiast Ferran Torres. Wydawało się, że po tym zwycięstwie klub z Madrytu obierze kurs na obronę tytułu, a Barcelona – dodatkowo podłamana słabymi występami w Lidze Mistrzów – będzie coraz częściej tracić punkty. Stało się jednak dokładnie odwrotnie. To zespół prowadzony przez Xaviego zaczął notować w La Lidze fenomenalne rezultaty. Nawet jeśli Blaugrana często nie grała porywającego i ofensywnego futbolu, potrafiła w takich spotkaniach przechylać szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Real z kolei bardzo często potykał się w prostych – wydawałoby się – spotkaniach. Dość powiedzieć, że podopieczni Carlo Ancelottiego potrafili gubić punkty z takimi rywalami jak m.in. Osasuna, Girona czy Mallorca. Wszystko to sprawia, że Blaugrana ma obecnie aż 9 pkt przewagi nad odwiecznym rywalem i wydaje się, że niedzielne El Clasico może rozstrzygnąć losy tytułu. Tylko zwycięstwo sprawi bowiem, że madrytczycy pozostaną jeszcze w grze o trofeum. A wg TOTALbet niespecjalnie się na to zanosi – w opinii bukmachera faworytem będą gospodarze.

Takie przewidywania nie powinny jednak dziwić. Gospodarze niedzielnego szlagieru po wznowieniu rozgrywek po przerwie mundialowej rozegrali bowiem jedenaście ligowych spotkań – dziewięć z nich wygrali, zanotowali do tego jeden remis i tylko raz musieli uznać wyższość rywala (0:1 z Gironą). Faktem jest, że drużyna Xaviego w większości z tych spotkań nie błyszczała (aż 7 z 9 wygranych odniosła różnicą jednego gola), ale nie zmienia to faktu, że liczbowo wygląda to znakomicie. Na korzyść Dumy Katalonii działa też fakt, że potrafiła ona podnieść się po październikowym Klasyku, a dwa kolejne padły jej łupem. Barcelona najpierw spotkała się z Realem w finale Superpucharu Hiszpanii, nie dając rywalowi najmniejszych szans i wygrywając bardzo pewnie – 3:1. Odwieczni rywale trafili na siebie także w półfinale Pucharu Króla i po „pierwszej połowie” zdecydowanie bliżej awansu są zawodnicy z Katalonii. Xavi nie mógł w pierwszym meczu skorzystać m.in. z Roberta Lewandowskiego, Pedriego czy Ousmane’a Dembele, a mimo to prowadzony przez niego zespół potrafił wywieźć z Santiago Bernabeu zwycięstwo 1:0. Zanim jednak dojdzie do rewanżu, obie ekipy spotkają się w ligowym Klasyku, który być może rozstrzygnie losy tytułu mistrzowskiego. W przypadku wygranej gospodarzy (kurs w TOTALbet na to zdarzenie wynosi 2.27) ich przewaga będzie wynosiła aż 12 pkt i nie wydaje się, aby byli w stanie ją roztrwonić. Jeśli jednak to Real wróci do stolicy z tarczą (kurs na wygraną gości to 3.10), walka o tytuł ponownie nabierze rumieńców. Jedno jest pewne – czeka nas niezwykłe widowisko!

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Barcelona – 2.27 remis – 3.47 Real – 3.10

Podwójna szansa:

1/X – 1.37 1/2 – 1.31 X/2 – 1.59

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.24 nie – 3.65

Real strzeli gola:

tak – 1.34 nie – 3.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.75 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.50 powyżej 1.5 – 1.27

poniżej 2.5 – 1.87 powyżej 2.5 – 1.86

poniżej 3.5 – 1.34 powyżej 3.5 – 3.10

poniżej 4.5 – 1.12 powyżej 4.5 – 5.70

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 10.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

