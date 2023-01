Girona – Barcelona: Typy bukmacherskie. Kursy. „Blaugrana” umocni się na fotelu lidera?

Choć piłkarze Barcelony sensacyjnie odpadli jesienią z Ligi Mistrzów już po fazie grupowej, w pozostałych rozgrywkach spisują się doprawdy imponująco. Podopieczni Xaviego po ograniu w finale Realu Madryt (3:1) zapisali już na swoje konto Superpuchar Hiszpanii, a środowe zwycięstwo nad Realem Sociedad (1:0) sprawiło, że są już w półfinale krajowego pucharu. Także w kontekście ligi fani „Dumy Katalonii” nie mają na co narzekać. Ich ulubieńcy zajmują aktualnie pierwsze miejsce, gromadząc w 17 meczach (mają wciąż jeden zaległy do rozegrania) aż 44 punkty, o trzy więcej niż goniący ich Real Madryt. W najbliższy weekend drużyna prowadzona przez 43-letniego szkoleniowca będzie miała doskonałą okazję do umocnienia się na szczycie ligowej stawki, ich rywalem będzie bowiem średniak z Girony. Choć po raz kolejny nie będziemy mieli obejrzeć Roberta Lewandowskiego w akcji (odbywa trzymeczowe zawieszenie), bukmacherzy z TOTALbet nie mają większych wątpliwości, że to goście ze stolicy Katalonii zdobędą w tym starciu komplet punktów.

Choć beniaminek z Girony jest w tym starciu skazywany na pożarcie, piłkarze z Camp Nou z pewnością nie powinni jednak lekceważyć swojego rywala. Zespół prowadzony przez Michela niejednokrotnie udowodnił już w tym sezonie, że nawet dla najmocniejszych ekip w La Liga jest wymagającym przeciwnikiem. Dobitnie przekonał się o tym Real Madryt, który pod koniec października ubiegłego roku sensacyjnie zremisował z Gironą na Santiago Bernabeu 1:1. Katalończycy potrafili także ograć przed własną publicznością Sevillę (2:1) czy Athletic Bilbao (2:1), a ich mecze przeciwko Villarrealowi, Atletico Madryt czy Betisowi Sewilla kończyły się zaledwie jednobramkowymi porażkami. Powyższe rezultaty pokazują dobitnie, że beniaminek potrafi być niewygodny dla faworytów i jeśli ktoś spodziewa się łatwego i przyjemnego zwycięstwa Barcelony, może srodze się rozczarować. Eksperci z TOTALbet są jednak zdania, że finalnie to lider La Liga będzie mógł cieszyć się z kompletu punktów. Kurs na taki obrót spraw bukmacher ustalił bowiem na poziomie 1.59, w przypadku triumfu gospodarzy jest to natomiast 5.60.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Girona – 5.60 remis – 4.50 Barcelona – 1.59

Podwójna szansa:

1/X – 2.25 1/2 – 1.22 X/2 – 1.17

Girona strzeli gola:

tak – 1.53 nie – 2.40

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.12 nie – 5.70

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.25 powyżej 1.5 – 1.21

poniżej 2.5 – 2.15 powyżej 2.5 – 1.68

poniżej 3.5 – 1.4 powyżej 3.5 – 2.67

poniżej 4.5 – 1.18 powyżej 4.5 – 4.75

poniżej 5.5 – 1.06 powyżej 5.5 – 8.75

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Girona – Barcelona dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.