Inter – Milan: Typy bukmacherskie. Kursy. Elektryzujące derby Mediolanu!

Choć Inter Mediolan wciąż znajduje się w czołówce włoskiej Serie A – obecnie zajmuje pozycję wicelidera – oczekiwania kibiców wobec tej drużyny mimo wszystko były większe. Podopieczni Simone Inzaghiego mieli zaciekle bić się o odzyskanie tytułu mistrzowskiego, tymczasem obecnie tracą do prowadzącego Napoli aż 13 pkt. Drużynie prowadzonej przez włoskiego szkoleniowca nie można odmówić dużej klasy i ogromnej jakości, czego dowodem są m.in. niedawne mecze przeciwko liderowi z Neapolu (1:0) czy zwycięstwo w Superpucharze Włoch z lokalnym rywalem – Milanem (3:0). Problem polega na tym, że zespół ze Stadio Giuseppe Meazza jest zbyt chimeryczny, aby nawiązać realną walkę o Scudetto. Tylko w styczniu Inter potrafił bowiem stracić punkty z Monzą (2:2) czy przegrać przed własną publicznością z Empoli (0:1). Nie zmienia to jednak faktu, że wicemistrzowie Włoch w ostatnim czasie potrafią zmobilizować się na mecze przeciwko mocnym rywalom, czego ostatni przykład dali w środku tygodnia, pokonując po dobrym meczu Atalantę Bergamo (1:0) i wywalczając tym samym awans do półfinału Pucharu Włoch. Biorąc to pod uwagę, nie dziwi specjalnie, że to nominalni gospodarze będą wg TOTALbet wyraźnym faworytem niedzielnego starcia w Derbach Mediolanu.

Jeśli bowiem kibice Interu nie mają w ostatnich tygodniach specjalnych powodów do zadowolenia, to co dopiero powiedzieć o fanach Milanu? „Rossoneri” po mundialowej przerwie spisują się wręcz tragicznie. Dość powiedzieć, że w tym roku kalendarzowym wygrali zaledwie jedno z siedmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach! Był to zresztą ich pierwszy mecz, którym okazało się wymęczone zwycięstwo nad Salernitaną. Następnie podopieczni Stefano Pioliego zanotowali dwa remisy ligowe i odpadli z Pucharu Włoch już na etapie 1/8 finału (0:1 z Torino). Prawdziwa katastrofa miała jednak dopiero nadejść. Piłkarze z czerwono-czarnej części Mediolanu w kolejnym spotkaniu wyraźnie ulegli bowiem lokalnemu rywalowi, Interowi, w starciu o Superpuchar Włoch (0:3), a potem kontynuowali fatalną grę w rozgrywkach ligowych. Z wyjazdowego starcia z Lazio powrócili z bagażem czterech straconych goli (0:4), a w ostatni weekend przed własną publicznością zostali zdemolowani przez przeciętne Sassuolo (2:5). Choć Milan w ligowej tabeli traci obecnie zaledwie dwa punkty do wicelidera, w rzeczywistości jego sytuacja jest zdecydowanie gorsza. Trener Pioli nie bardzo zdaje się mieć pomysł na wyjście z kryzysu, pozytywów próżno szukać także wśród poszczególnych piłkarzy. Czy niedzielny mecz derbowy przeciwko Interowi może być dla Milanu punktem zwrotnym tego sezonu? Zdaniem ekspertów z TOTALbet jest to mało prawdopodobny scenariusz. Wyraźnym faworytem tego starcia będą wg bukmachera wicemistrzowie Włoch.

Sonda Kto wygra derby Mediolanu? AC Milan Inter Mediolan Będzie remis

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Inter – 1.99 remis – 3.65 Milan – 3.95

Podwójna szansa:

1/X – 1.27 1/2 - 1.30 X/2 – 1.78

Inter strzeli gola:

tak – 1.19 nie – 4.40

Milan strzeli gola:

tak – 1.41 nie – 2.79

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.75 powyżej 0.5 – 1.05

poniżej 1.5 – 3.80 powyżej 1.5 – 1.25

poniżej 2.5 – 1.97 powyżej 2.5 – 1.81

poniżej 3.5 – 1.38 powyżej 3.5 – 2.96

poniżej 4.5 – 1.14 powyżej 4.5 – 5.50

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 10.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.