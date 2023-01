Lazio – Milan: Typy bukmacherskie. Kursy. Czy ktoś ruszy w pogoń za liderem z Neapolu?

Choć AC Milan – obecny mistrz Włoch – przed sezonem typowany był jako jeden z głównych kandydatów do zdobycia tego trofeum także w tym sezonie, podopieczni Stefano Pioliego nie potrafią jak na razie nawiązać do znakomitej dyspozycji z poprzednich rozgrywek. Co prawda „Rossoneri” zajmują aktualnie pozycję wicelidera, ale jest to bardziej zasługa słabości rywali, aniżeli dobra forma mediolańczyków. Lokalny rywal – Inter – gubi bowiem punkty na potęgę, a i takim drużynom jak Roma, Atalanta czy Lazio trudno utrzymać regularność. Do tego doszła jeszcze kara 15 ujemnych pkt dla Juventusu, co sprawia, że „Stara Dama” znajduje się dopiero na 10. miejscu w ligowej stawce. Aktualna forma piłkarzy z czerwono-czarnej części Mediolanu zdaje się jednak sugerować, że nawet utrzymanie drugiej pozycji nie będzie łatwym zadaniem. Milaniści po wznowieniu rozgrywek po mundialu wygrali bowiem jedynie pierwszy mecz – na wyjeździe z Salernitaną (2:1). Od tego czasu rozpoczęła się ich mało chlubna seria – cztery spotkania z rzędu bez zwycięstwa. Złożyły się na to dwa remisy w lidze, odpadnięcie z Torino w Pucharze Włoch, a także klęska przeciwko Interowi w krajowym superpucharze (0:3). Pomimo niewątpliwie rozczarowujących wyników to właśnie Milan jest wg TOTALbet nieznacznym faworytem wtorkowego, ligowego spotkania przeciwko Lazio.

Fernando Santos nowym selekcjonerem reprezentacji Polski:

Piłkarze z Rzymu w ostatnim czasie także prezentują się jednak „w kratkę”. Szczególnie bolesny był dla podopiecznych Maurizio Sarriego powrót do gry po przerwie mundialowej – wyjazdowa porażka przeciwko Lecce (1:2) bez wątpienia była bowiem ogromnym rozczarowaniem. W kolejnych spotkaniach było już jednak nieco lepiej. „Biancocelesti” najpierw zremisowali przed własną publicznością 2:2 z Empoli, a następnie odnieśli dwa zwycięstwa – w lidze z Sassuolo, a następnie w Pucharze Włoch z Bologną (1:0). Choć gra ekipy z Wiecznego Miasta z pewnością nie rzuca na kolana, dorobek punktowy wygląda całkiem przyzwoicie. Lazio ma obecnie na koncie 34 pkt, zajmując szóste miejsce w ligowej stawce. Co więcej, ewentualny triumf nad Milanem pozwoliłby im zrównać się punktami z trzecim Interem oraz czwartą Romą. O to nie będzie jednak łatwo, tym bardziej, że rzymianie przeciwko temu rywalowi notują w ostatnich sezonach bardzo różne wyniki. Biorąc pod uwagę ostatnich 9 spotkań ligowych na Stadio Olimpico, Lazio zanotowało z Milanem trzy zwycięstwa, trzy remisy i trzy porażki. Szanse obu drużyn wydają się zatem bardzo wyrównane i podobnie uważają także eksperci z TOTALbet. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gospodarzy płaci 2.92 zł. W przypadku triumfu gości jest to natomiast 2.71 zł.

Sonda Lazio vs Milan - kto wygra? Lazio Milan Będzie remis

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Lazio – 2.92 remis – 3.45 Milan – 2.71

Podwójna szansa:

1/X – 1.48 1/2 – 1.34 X/2 – 1.43

Lazio strzeli gola:

tak – 1.33 nie – 3.15

Milan strzeli gola:

tak – 1.30 nie – 3.32

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.75 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.35 powyżej 1.5 – 1.31

poniżej 2.5 – 1.80 powyżej 2.5 – 1.99

poniżej 3.5 – 1.31 powyżej 3.5 – 3.40

poniżej 4.5 – 1.10 powyżej 4.5 – 6.50

poniżej 5.5 – 1.03 powyżej 5.5 – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Lazio – Milan znajduje się W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.