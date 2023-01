Legia – Korona: Typy bukmacherskie. Kursy. „Wojskowi” rozpoczną pogoń za liderem?

Trzeba przyznać, że obecny sezon w wykonaniu Legii trudno ocenić jednoznacznie. Z pewnością jest on o niebo lepszy od poprzednich rozgrywek, gdy „Wojskowi” bardzo długo znajdowali się w strefie spadkowej, a losy własnego utrzymania przesądzili dopiero na kilka kolejek przed końcem. Mimo wszystko do gry zespołu pod wodzą Kosty Runjaicia wciąż jest sporo zastrzeżeń. W wielu spotkaniach legioniści nie prezentowali wcale ofensywnego, przyjemnego dla oka stylu gry – były to raczej zwycięstwa wymęczone, na które nie patrzyło się z wielką przyjemnością. Na koniec najważniejsze są jednak punkty, a tych warszawianie uzbierali całkiem sporo. 32 „oczka” dają po pierwszej rundzie pozycję wicelidera PKO BP Ekstraklasy, jednak z aż 9-punktową stratą do prowadzącego Rakowa Częstochowa. Jeśli zatem Legia wciąż marzy o odzyskaniu tytułu mistrzowskiego, margines błędu w rundzie rewanżowej jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Drużyna prowadzona przez niemieckiego szkoleniowca musi już na samym początku złapać dłuższą serię zwycięstw i liczyć na potknięcia rywala. Pierwsza okazja do zdobycia kompletu punktów przez „Wojskowych” wydaje się przednia – już w niedzielę na Łazienkowskiej zamelduje się znajdująca się na przedostatnim miejscu w tabeli Korona Kielce. Nic dziwnego, że wg TOTALbet zdecydowanym faworytem tej potyczki będą gospodarze.

Kielczanie w pierwszym meczu pomiędzy tymi drużynami pokazali jednak, że w żadnym wypadku nie można ich lekceważyć. W 1. kolejce nowego sezonu obie drużyny podzieliły się punktami – prowadzenie dał gościom z Warszawy Ernest Muci, wyrównał kilka minut później Jakub Łukowski. Wówczas wydawało się jeszcze, że Korona będzie niewygodnym rywalem dla każdej drużyny w PKO BP Ekstraklasie i raczej nie będzie miała problemów ze spokojnym utrzymaniem. Rzeczywistość okazała się jednak inna – drużyna grała słabo, za co utratą posady zapłacić dotychczasowy szkoleniowiec Leszek Ojrzyński. Jego miejsce zajął Kamil Kuzera, który podkreślał na przedmeczowej konferencji, że jego zespół stać na sprawienie niespodzianki. - Legia na pewno jest faworytem na papierze, ale uważam, że mamy dobrych piłkarzy, jesteśmy zorganizowani, przygotowani na niedzielny mecz. Wiadomo, że przed spotkaniem wartości zawodników stołecznej drużyny są zdecydowanie wyższe od naszych, lecz zostaje jeszcze boisko. Trzymam się tego, że zawsze trzeba dać z siebie wszystko na murawie i nie pozwolić na to, by ktoś mógł powiedzieć, że był od nas szybszy, silniejszy, bardziej mu zależało. Futbol to gra otwarta, wszystko przed nami – mówił. Wg ekspertów z TOTALbet nie powinno dojść jednak do niespodzianki. W opinii bukmachera murowanym faworytem będą gospodarze.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Legia – 1.44 remis – 4.95 Korona – 8.00

Podwójna szansa:

1/X – 1.10 1/2 – 1.19 X/2 – 2.68

Legia strzeli gola:

tak – 1.10 nie – 6.10

Korona strzeli gola:

tak – 1.80 nie – 1.95

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 10.00 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.85 powyżej 1.5 – 1.25

poniżej 2.5 – 2.02 powyżej 2.5 – 1.77

poniżej 3.5 – 1.40 powyżej 3.5 – 2.91

poniżej 4.5 – 1.15 powyżej 4.5 – 5.30

poniżej 5.5 – 1.05 powyżej 5.5 – 9.75

