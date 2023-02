Liverpool kontra Everton, czyli derby drużyn rozczarowujących

Wydaje się, że dla Juergena Kloppa jest to najtrudniejszy moment podczas jego przygody z Liverpoolem. Przed rozpoczęciem rozgrywek „The Reds” ponownie typowano bowiem jako jednego z głównych kandydatów do walki o mistrzostwo Anglii, tymczasem rzeczywistość brutalnie zweryfikowały te przypuszczenia. Liczne kontuzje, niezbyt udane transfery i najzwyczajniej w świecie słaba dyspozycja piłkarzy sprawiły, że drużyna prowadzona przez niemieckiego szkoleniowca obecnie plasuje się w ligowej tabeli dopiero na dziesiątym miejscu. Szanse na wygranie ligi Liverpool zaprzepaścił już dawno, ale obecnie nawet zajęcie czwartej lokaty – premiującej awansem do Ligi Mistrzów – wydaje się niezbyt prawdopodobne. Strata do Newcastle United wynosi bowiem aż 12 punktów, a – co chyba najistotniejsze – zawodnicy z Anfield Road nie wyglądają na zespół, który byłby w stanie „wykręcić” w najbliższych miesiącach jakąś dłuższą serię kolejnych zwycięstw, która wywindowałaby ich w tabeli. Mimo wszystko kibice z czerwonej części Liverpoolu wciąż wierzą, że uda im się to osiągnąć, a początkiem marszu w górę tabeli będzie poniedziałkowy pojedynek derbowy. Ekipa Kloppa podejmie wówczas Everton i w opinii ekspertów z TOTALbet będzie zdecydowanym faworytem tego pojedynku.

Santos zrobił to w hotelu po powrocie do Polski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Rywal zza miedzy także jednak mocno rozczarowuje. Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu na Goodison Park nieśmiało przebąkiwało się – jak zwykle zresztą – o walce o europejskie puchary. Świadczyć o tym miały także transfery, do klubu sprowadzono bowiem m.in. Amadou Onanę (OSC Lille, 35 mln euro), Dwighta McNeila (Burnley, 17 mln euro) czy Idrissę Gueye’a (PSG, 4 mln euro). Tymczasem ekipa prowadzona przez Franka Lamparda od początku rozgrywek prezentowała się fatalnie. A co gorsze, dorobek punktowy odzwierciedlał poziom gry „The Toffees”. Dość powiedzieć, że Everton po mundialowej przerwie zagrał pod wodzą byłego reprezentanta Anglii pięć spotkań, w trakcie których ugrał zaledwie punkt. Nic więc dziwnego, że działaczom skończyła się cierpliwość i w miejsce 44-latka postanowili zatrudnić Seana Dyche’a. Trzeba przyznać, że szkoleniowiec znany z prowadzenia Burnley debiut miał wymarzony. Jego zespół po naprawdę bardzo dobrym meczu pokonał przed własną publicznością prowadzący w ligowej tabeli Arsenal 1:0. Choć jest jeszcze zdecydowanie zbyt wcześnie, aby mówić o zażegnaniu kryzysu, mecz przeciwko „Kanonierom” z pewnością jest dla wszystkich fanów Evertonu pozytywnym bodźcem. Czy jednak drużyna rudowłosego menedżera będzie w stanie pójść za ciosem i pokonać na wyjeździe Liverpool? Zdaniem TOTALbet jest to raczej mało prawdopodobne. Kurs na zwycięstwo „The Toffees” w derbach Liverpoolu bukmacher ustalił bowiem na poziomie 4.90. W przypadku wygranej „The Reds” jest to natomiast 1.73.

Sonda Kto wygra w derbach Liverpoolu? Liverpool Everton Padnie remis

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Liverpool – 1.73 remis – 4.05 Everton – 4.90

Obie drużyny strzelą w przynajmniej jednej połowie meczu:

tak – 2.30 nie – 1.52

Total – suma goli w meczu:

poniżej 2.5 – 2.04 powyżej 2.5 – 1.75

Gol w obu połowach:

tak – 1.58 nie – 2.20

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Liverpool – Eveton dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.