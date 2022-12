Maroko – Portugalia: Typy bukmacherskie. Kursy. „Lwy Atlasu” przejdą do historii?

Nie ma wątpliwości, że Marokańczycy są zdecydowanie największą rewelacją trwającego mundialu. Piłkarze z Afryki swój ogromny potencjał zaprezentowali już w fazie grupowej, wychodząc z naprawdę trudnej grupy z pierwszego miejsca. Podopieczni Hoalid Regragui’ego już na inaugurację wysłali jasny sygnał, że będą wymagającym rywalem dla każdego, remisując bezbramkowo z Chorwacją. W kolejnych meczach tylko utwierdzali wszystkich w tym przekonaniu – najpierw okazali się lepsi od Belgów (2:0), a na zakończenie zmagań grupowych pokonali Kanadę (2:1). 7 punktów zdobytych w 3 meczach sprawiło, że w cuglach wywalczyli awans do 1/8 finału, gdzie czekała już na nich Hiszpania. Choć Maroko skazywane było na porażkę, po raz kolejny postanowiło zaskoczyć piłkarski świat. W regulaminowym czasie oraz dogrywce nie oglądaliśmy bramek, w rzutach karnych prawdziwy popis w bramce dał jednak Bono, broniąc dwa strzały z „wapna” i wprowadzając swoją drużynę do ćwierćfinału. W walce o najlepszą czwórkę ich przeciwnikiem będzie Portugalia i wydaje się, że „Lwy Atlasu” nie będą w tym starciu bez szans. Mimo wszystko bukmacherzy z TOTALbet uważają, że zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo ma ekipa z Europy.

Apetyty Portugalczyków także są jednak ogromne. Podopieczni Fernando Santosa awans z grupy zapewnili sobie już po dwóch seriach spotkań – dzięki zwycięstwom nad Ghaną (3:2) oraz Urugwajem (2:0) mieli na swoim koncie komplet punktów. Ma zakończenie tej fazy turnieju – w meczu przeciwko Korei Południowej – Fernando Santos posłał na plac głównie zawodników rezerwowych i trzeba otwarcie przyznać, że było to widać. Piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego przegrali ostatecznie 1:2, co w ostatecznym rozrachunku i tak dało im awans z pierwszej pozycji. Prawdziwy popis Portugalczycy dali jednak dopiero w 1/8 finału, gromiąc Szwajcarię aż 6:1! Czy wpływ na taki rezultat miało posadzenie na ławce Cristiano Ronaldo? Niewątpliwie. W miejsce 37-letniego gwiazdora na murawie pojawił się młodziutki Goncalo Ramos, który ustrzelił hat-tricka. Wydaje się, że jeśli piłkarz występujący na co dzień w Benfice spotkanie przeciwko Maroku ponownie rozpocznie w wyjściowej jedenastce, szanse jego drużyny na awans do półfinału będą spore. Podobnego zdania najwyraźniej są także eksperci z TOTALbet. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf mistrzów Europy z 2016 roku płaci bowiem 1.70 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej „Lwów Atlasu” wyniesie natomiast 5.80 zł.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Maroko – 5.80 remis – 3.70 Portugalia – 1.70

Awans:

Maroko – 3.32 Portugalia – 1.32

Sposób awansu:

Maroko w regulaminowym czasie – 4.65

Maroko w dogrywce – 20.00

Maroko w rzutach karnych – 12.00

Portugalia w regulaminowym czasie – 1.56

Portugalia w dogrywce – 8.00

Portugalia w rzutach karnych – 12.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.80 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 3.02 powyżej 1.5 – 1.37

poniżej 2.5 – 1.69 powyżej 2.5 – 2.14

poniżej 3.5 – 1.25 powyżej 3.5 – 3.80

poniżej 4.5 – 1.08 powyżej 4.5 – 7.40

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 13.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

