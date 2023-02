Mistrz Polski przypieczętuje awans?

Pierwsza połowa ubiegłotygodniowego spotkania przeciwko THW Kiel zwiastowała pogrom. Szczypiorniści Łomży Industria Kielce grali nieporadnie i nieskutecznie, co gospodarze skrupulatnie wykorzystywali. Do przerwy niemiecki zespół prowadził różnicą aż dziewięciu goli, a krótko po rozpoczęciu drugiej odsłony na tablicy świetlnej widniał wynik 24:14. Wówczas obudzili się jednak mistrzowie Polski, którzy rzucili sześć bramek z rzędu, napędzając tym samym stracha rywalowi. Choć w pewnym momencie przewaga zespołu z Kilonii wynosiła zaledwie dwie bramki, podopiecznym Filipa Jichy ostatecznie udało się odeprzeć kielecki napór, zwyciężając finalnie 32:29. Długie fragmenty drugiej części tego spotkania dobitnie pokazały jednak, jak wielki potencjał drzemie w drużynie z województwa Świętokrzyskiego. Kielczanie kolejną okazję do zaprezentowania swoich umiejętności będą mieli już w najbliższą środę, kiedy we własnej hali zmierzą się z duńskim Aalborgiem. Stawka tego starcia będzie bardzo wysoka, ewentualne zwycięstwo lub remis sprawi bowiem, że mistrzowie Polski będą już pewni awansu do ćwierćfinału EHF Ligi Mistrzów. Zdaniem TOTALbet jest to zresztą dość prawdopodobny scenariusz, w opinii bukmachera Łomża Industria Kielce będzie bowiem wyraźnym faworytem tego meczu.

Duńczycy także mają jednak o co grać. Obecnie zajmują oni piąte miejsce w tabeli grupy B, dające przepustkę do gry w 1/8 finału. Ich przewaga nad siódmym Celje wynosi jednak jedynie trzy punkty, kwestia awansu wciąż nie jest zatem rozstrzygnięta. Jedno jest pewne – Skandynawowie z pewnością nie będą łatwym rywalem. Tym bardziej, że w obecnej edycji EHF Ligi Mistrzów więcej punktów zdobyli na wyjazdach niż przed własną publicznością. W Kielcach będą jednak musieli radzić sobie bez swojej największej gwiazdy – Mikkela Hansena – który z powodu stresu związanego z mistrzostwami świata zdecydował się odpocząć od piłki ręcznej. - To był gorączkowy rok dla Mikkela. Wiosną 2022 roku miał chorobę zakrzepową krwi, potem przeprowadził się z rodziną do Danii po wielu udanych latach za granicą. Na nim głównie była skoncentrowana cała uwaga przez jesień w związku z przejściem do Aalborga, a później na mistrzostwach świata. Po powrocie z tego turnieju wspólnie dokonaliśmy jedynego słusznego wyboru. W pełni koncentrujemy się na tym, aby Mikkel dostał potrzebny czas i profesjonalne wsparcie, by doszedł do siebie. Będziemy czekać z niecierpliwością na jego powrót – powiedział dyrektor duńskiego klubu. W obliczu tej sytuacji nie dziwi zatem, że wg ekspertów z TOTALbet zdecydowanym faworytem środowej potyczki będą kielczanie. Kurs na ich zwycięstwo bukmacher ustalił bowiem na poziomie 1.40, w przypadku potencjalnego triumfu Aalborga wynosi on natomiast 3.85.

To już 3️⃣0️⃣ lat odkąd nieprzerwanie reprezentujemy 🇵🇱 𝗣𝗼𝗹𝘀𝗸𝗲̨ oraz 👑 𝗞𝗶𝗲𝗹𝗰𝗲 na arenie międzynarodowej!Przyjdź na mecz z 🇩🇰 Aalborg Håndbold i twórz historię #RAZEM z nami!🎫 https://t.co/Sx5BTIvYtk#gramyRAZEM #dawajDAWAJ pic.twitter.com/w8xlp63OSq— Industria Kielce (@kielcehandball) February 13, 2023

