Napoli – Roma: Typy bukmacherskie. Kursy. Polski mecz na szczycie ligi włoskiej!

„Fenomenalna, genialna, zjawiskowa!” – powoli zaczyna brakować przymiotników, aby opisać grę SSC Napoli w obecnym sezonie. Drużyna prowadzona przez Luciano Spalettiego prezentuje się naprawdę wyśmienicie, a nagrodą za to jest zdecydowane prowadzenie w tabeli włoskiej Serie A. Nie dość, że neapolitańczycy mają aż dwanaście punktów przewagi nad wiceliderem, do tego legitymują się także zarówno najlepszą ofensywą, jak i defensywą. Trudno zatem o bardziej ewidentny przykład dominacji. Polskich kibiców cieszyć musi również fakt, że pierwsze skrzypce w ekipie spod Wezuwiusza gra Piotr Zieliński. Reprezentant Polski ma pewne miejsce w pierwszej jedenastce, a swojemu szkoleniowcowi odpłaca za zaufanie w najlepszy możliwy sposób – bardzo dobrą grą. Dość powiedzieć, że 28-latek zdobył już w tym sezonie 6 bramek, do których dorzucił 7 asyst. Wracając jednak do Napoli – choć przewaga wydaje się bezpieczna, należy przestrzec przed zbyt szybkim koronowaniem tego zespołu. Drużyna włoskiego szkoleniowca w poprzednich sezonach pokazała już bowiem, że potrafi „wyłożyć się” spektakularnie w najważniejszym momencie sezonu. Teraz „Partenopei” wyglądają co prawda na zespół zdecydowanie dojrzalszy, który nie popełni tego błędu, ale do rozegrania pozostało wiele spotkań i sporo może się jeszcze wydarzyć. Sporo w tej kwestii może wyjaśnić niedzielne starcie domowe z Romą. TOTALbet nie ma jednak wątpliwości, że faworytem będą gospodarze.

Podopieczni Jose Mourinho po przerwie mundialowej punktują jednak bardzo dobrze. Jedyne potknięcie zanotowali na San Siro, gdy zremisowali z Milanem 2:2. Choć w tym przypadku trudno mówić o rozczarowaniu, jeszcze w 85. minucie „Giallorossi” przegrywali bowiem różnicą dwóch bramek i nic nie zapowiadało, że będą w stanie wywalczyć choćby punkt. Tym bardziej, że prezentowali się w tym starciu bardzo słabo. Pokazali jednak charakter, który może być niezbędny także podczas najbliższego, wyjazdowego pojedynku przeciwko Napoli. Pozytywem dla fanów Romy z pewnością jest fakt, że ich ulubieńcy poza opisanym meczem z Milanem nie tracą goli. Pozostałe cztery starcia w 2023 roku piłkarze prowadzeni przez portugalskiego szkoleniowca kończyli bowiem z czystym kontem. Tak było zarówno podczas spotkań ligowych (1:0 z Bologną, 2:0 z Fiorentiną, 2:0 ze Spezią), jak i w starciu 1/8 finału Pucharu Włoch (1:0 z Genoą). Potencjał wymienionych drużyn jest jednak dużo, dużo mniejszy od tego, który prezentuje lider z Neapolu, rzymian czeka zatem piekielnie trudne zadanie. Zdaniem ekspertów z TOTALbet zakończenie misji powodzeniem jest raczej mało prawdopodobne. Kurs na zwycięstwo podopiecznych Jose Mourinho bukmacher ustalił bowiem na poziomie 4.95. W przypadku Napoli wynosi on z kolei 1.75.

