Niepokonana Borussia zdobędzie Stamford Bridge?

Trzeba przyznać, że naprawdę trudno znaleźć słowa adekwatne do występów Chelsea w ostatnich miesiącach. Drużyna punktowała fatalnie. Nie pomogła zmiana trenera (Thomasa Tuchela zastąpił Graham Potter), nie pomogło sprowadzenie nowych piłkarzy za łączną sumę przekraczającą 600 mln euro. „The Blues” wpadli w bardzo głęboki dołek, z którego niezwykle trudno się im wydostać. Paradoksalnie – w obliczu tych wszystkich niepowodzeń – wciąż mają jednak szansę na uratowanie tego sezonu. Pomimo faktu, że piłkarze ze Stamford Bridge zajmują w Premier League dopiero dziesiąte miejsce, ich strata do TOP 4 wynosi 11 pkt (mając jeden mecz zaległy), wszystko jest zatem możliwe. Podobnie jest w Lidze Mistrzów, gdzie zespół z Londynu we wtorek będzie musiał odrobić jednobramkową stratę z pierwszego starcia 1/8 finału przeciwko Borussii Dortmund. Na Signal-Iduna Park zespół prowadzony przez Pottera pokazywał momentami naprawdę dużą jakość, co mogło zwiastować nadejście dla klubu lepszych czasów. Czy w rewanżu Chelsea będzie w stanie przekuć to w konkrety i awansować kosztem niemieckiego zespołu? Zdaniem TOTALbet jest to prawdopodobne, choć w opinii bukmachera faworytem do zwycięstwa w całym dwumeczu pozostają goście.

Tak mieszka Zbigniew Boniek:

Nic jednak dziwnego, jak do tej pory nikomu w 2023 roku nie udało się bowiem pokonać Borussii Dortmund. Co więcej, żaden z przeciwników nie był w stanie choćby zremisować! Podopieczni Edina Terzicia rozegrali na wiosnę dziesięć spotkań, notując komplet zwycięstw. Nie ma chyba wątpliwości, że jest to naprawdę imponujący wynik. Tym bardziej, że „Die Borussen” mierzyli się m.in. z Bayerem Leverkusen (2:0 na wyjeździe), RB Lipsk (2:0 u siebie) czy… Chelsea. Choć na Signal-Iduna Park londyńczycy mieli swoje szanse, ostatecznie musieli uznać wyższość rywali, a jedynego gola zdobył po pięknej solowej akcji Karim Adeyemi. Należy przy tym podkreślić, że znakomite wyniki osiągane przez klub z Zagłębia Ruhry przynoszą oczekiwane efekty. Dortmundczycy dogonili bowiem Bayern Monachium w ligowej tabeli, dzięki czemu – po raz pierwszy od długiego czasu – wyścig o mistrzostwo Niemiec zapowiada się doprawdy ekscytująco. Ewentualny awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów byłby zresztą dodatkowym bodźcem dla ekipy prowadzonej przez Edina Terzicia. Zdaniem TOTALbet są na to spore szanse. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na awans gości z Niemiec płaci bowiem 1.68 zł, w przypadku „The Blues” jest to natomiast 2.16 zł.

Sonda Chelsea vs BVB - kto awansuje do ćwierćfinału LM? Chelsea BVB

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Chelsea – 1.88 remis – 4.00 BVB – 4.55

Awans:

Chelsea – 2.16 BVB – 1.68

Sposób awansu:

Chelsea w regulaminowym czasie gry – 2.82

Chelsea w dogrywce – 9.25

Chelsea w rzutach karnych – 14.00

BVB w regulaminowym czasie gry – 1.86

BVB w dogrywce – 18.00

BVB w rzutach karnych – 14.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.75 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.70 powyżej 1.5 – 1.26

poniżej 2.5 – 1.95 powyżej 2.5 – 1.83

poniżej 3.5 – 1.37 powyżej 3.5 – 3.02

poniżej 4.5 – 1.13 powyżej 4.5 – 5.60

poniżej 5.5 – 1.04 powyżej 5.5 – 10.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Chelsea – Borussia Dortmund dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.