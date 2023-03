Podrażniona Borussia górą w Derbach Westfalii?

Piłkarze z Dortmundu na rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea jechali w roli nieznacznego faworyta. Podopieczni Edina Terzicia mieli jednobramkową zaliczkę z pierwszego spotkania, a dodatkowo forma ich rywala daleka była w ostatnich miesiącach od ideału. Wszyscy związani z klubem z Zagłębia Ruhry musieli jednak przełknąć gorzką pigułkę. Choć „Die Borussen” mieli swoje sytuacje do zdobycia gola, ani razu nie udało im się pokonać Kepy. Rywale trafili natomiast dwukrotnie, za sprawą Raheema Sterlinga i Kai’a Havertza odwracając losy dwumeczu i pieczętując awans do ćwierćfinału. Choć dla Jude’a Bellinghama i jego kolegów z pewnością jest to ogromne rozczarowanie, czasu na rozpamiętywanie tej porażki nie mają zbyt wiele. Już w sobotę czeka ich bowiem kolejny bardzo istotny mecz. Tym razem udadzą się do położonego nieopodal Gelsenkirchen, aby w niezwykle prestiżowych Derbach Westfalii (nazywanych także Derbami Zagłębia Ruhry) zmierzyć się z miejscowym Schalke. Choć oba kluby walczą w ostatnim czasie o zupełnie inne cele, stara piłkarska zasada głosi, że pojedynki derbowe rządzą się własnymi prawami. Czy tak będzie i tym razem? Trudno powiedzieć, choć bukmacherzy z TOTALbet nie mają wątpliwości, że to dortmundczycy mają większe szanse na zwycięstwo.

Iga strzela jak Lewy. Galeria poniżej:

Gospodarze sobotniego pojedynku punktów potrzebują jednak chyba jeszcze bardziej niż ich rywal. Schalke po 23 seriach gier ma bowiem w dorobku ledwie 19 punktów, zajmując przedostatnie miejsce w tabeli Bundesligi. Choć sytuacja jest bardzo trudna, wciąż jeszcze nie można uznać jej za beznadziejną. Zespół z Gelsenkirchen ma bowiem tyle samo „oczek” co zajmujący miejsce w bezpiecznej strefie VfB Stuttgart, a niższą lokatę zajmuje jedynie poprzez słabszy bilans bramkowy. Nie ma chyba jednak większych wątpliwości, że „Die Koenigsblauen” do samego końca sezonu uwikłani będą w rozpaczliwą walkę o utrzymanie. Choć drużyna prowadzona przez Thomasa Reisa punktów musi zatem szukać w praktycznie każdym spotkaniu, do sobotniego meczu przeciwko odwiecznemu rywalowi przystąpi w niezłych nastrojach. Schalke notuje bowiem obecnie passę sześciu z rzędu meczów bez porażki. Pierwsze cztery zakończyły się bezbramkowymi remisami, a następnie przyszły dwa zwycięstwa: z VfB Stuttgart (2:1) oraz VfL Bochum (2:0). Godny odnotowania jest zresztą fakt, że piłkarze z Gelsenkirchen stracili w tych meczach zaledwie jednego gola. Zdaniem TOTALbet dobra dyspozycja nie przełoży się jednak na jakąkolwiek zdobycz punktową w starciu z Borussią Dortmund. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gospodarzy płaci 4.90 zł, w przypadku triumfu gości analogiczny zarobek wyniesie 1.69 zł.

Sonda Czy Borussia Dortmund sięgnie w tym sezonie po mistrzostwo Niemiec? Tak Nie Nie mam zdania

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Schalke – 4.90 remis – 4.30 Dortmund – 1.69

Podwójna szansa:

1/X – 2.09 1/2 – 1.24 X/2 – 1.20

Schalke strzeli gola:

tak – 1.44 nie – 2.67

BVB strzeli gola:

tak – 1.12 nie – 5.60

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.50 powyżej 1.5 – 1.20

poniżej 2.5 – 2.25 powyżej 2.5 – 1.63

poniżej 3.5 – 1.50 powyżej 3.5 – 2.53

poniżej 4.5 – 1.20 powyżej 4.5 – 4.45

poniżej 5.5 – 1.07 powyżej 5.5 – 8.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Schalke 04 Gelsenkirchen – Borussia Dortmund znajduje się W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.