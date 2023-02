Portowcy powrócą na zwycięską ścieżkę?

Z pewnością nie tak wyobrażali sobie początek rundy wiosennej wszyscy sympatyzujący z Pogonią. Szczecinianie mieli ponownie bić się o czołowe lokaty, tymczasem czołowa trójka zdążyła jeszcze bardziej im uciec. Wszystko z powodu mało obiecującej inauguracji 2023 roku. Drużyna prowadzona przez Jensa Gustafssona w 18. kolejce zremisowała na wyjeździe z Widzewem (3:3), tracąc trzeciego gola w ostatniej akcji meczu, w dodatku z rzutu karnego. Najwyraźniej strata punktów w Łodzi sprawiła, że z „Portowców” zeszło powietrze, dwa kolejne mecze zakończyły się bowiem ich porażkami z niżej notowanymi przeciwnikami. Najpierw drużyna ze Szczecina nieoczekiwanie uległa przed własną publicznością Śląskowi Wrocław (0:2), a następnie w identycznych rozmiarach uległa w Białymstoku miejscowej Jagiellonii. Choć gra Pogoni wcale nie była tak zła jak wskazywałyby na to rezultaty – co podkreślał także szwedzki trener – rezultaty są bezlitosne. Dość powiedzieć, że trzeci zespół ubiegłego sezonu w tabeli PKO BP Ekstraklasy uwzględniającej jedynie wyniki z rundy rewanżowej zajmuje przedostatnie miejsce. Kolejną okazję na przełamanie tej passy „Portowcy” będą mieli już w sobotę, gdy na Stadionie im. Floriana Krygiera zamelduje się Warta Poznań. Bukmacherzy z TOTALbet zdają się najwyraźniej wierzyć w przełamanie Pogoni, w ich opinii to gospodarze są bowiem zdecydowanym faworytem.

Warta niejednokrotnie udowodniła już jednak w bieżącym sezonie, że potrafi być niewygodnym rywalem dla każdego klubu w PKO BP Ekstraklasie. Szczególnie na wyjeździe, gdzie podopieczni Dawida Szulczka zdobyli zdecydowaną większość swojego dotychczasowego dorobku. Dość powiedzieć, że na obcych stadionach lepiej od ekipy ze stolicy Wielkopolski punktuje jedynie lokalny rywal – Lech. Z drugiej jednak strony, jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie mecze przed własną publicznością, Warta zajmuje w tej klasyfikacji… przedostatnie miejsce. Gorsze jest jedynie Zagłębie Lubin. Łącznie poznaniacy mają w dorobku 27 pkt, utrzymując bezpieczną, siedmiopunktową przewagę nad strefą spadkową. Wracając jednak do ich znakomitej gry na obcych stadionach, w ostatnich miesiącach przekonały się o tym m.in. Piast Gliwice, Śląsk Wrocław i Cracovia. Czy w najbliższą sobotę do tego grona będzie można dopisać Pogoń Szczecin? Zdaniem ekspertów z TOTALbet jest to mało prawdopodobny scenariusz. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gości płaci bowiem 4.30 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej „Portowców” wyniesie natomiast 1.93 zł.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Pogoń – 1.93 remis – 3.60 Warta – 4.30

Podwójna szansa:

1/X – 1.24 1/2 – 1.31 X/2 – 1.82

Pogoń strzeli gola:

tak – 1.23 nie – 3.90

Warta strzeli gola:

tak – 1.55 nie – 2.35

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.00 powyżej 0.5 - 1.07

poniżej 1.5 – 3.07 powyżej 1.5 – 1.36

poniżej 2.5 – 1.70 powyżej 2.5 – 2.12

poniżej 3.5 – 1.26 powyżej 3.5 – 3.75

poniżej 4.5 – 1.08 powyżej 4.5 – 7.40

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 13.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.