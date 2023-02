RB Lipsk – Union: Typy bukmacherskie. Kursy. Elektryzujące starcie bohaterów drugoplanowych

Piłkarze RB Lipsk ubiegłego sezonu nie mogli raczej zaliczyć do udanych. Dopiero czwarta lokata i blisko dwudziestopunktowa strata do Bayernu Monachium sprawiła, że w koncernie Red Bulla panowało spore rozczarowanie. Choć po 19 kolejkach obecnego sezonu zespół także zajmuje czwartą lokatę, nastroje są jednak diametralnie inne. RB Lipsk ma bowiem na koncie 36 „oczek”, ledwie cztery mniej od liderującego Bayernu. Co więcej, podopieczni Marco Rose także w bezpośrednim starciu udowodnili, że są dla monachijczyków równorzędnym rywalem. Oba zespoły zmierzyły się bowiem na inaugurację rundy rewanżowej, gdy na Red Bull Arenie padł rezultat 1:1. Jeśli jednak piłkarze z Lipska chcą wywierać naprawdę realną presję na lidera i obrońcę tytułu, muszą regularnie punktować, nawet w starciach z bezpośrednimi rywalami w walce o czołowe lokaty. Świadkami jednego z takich spotkań będziemy już w najbliższy weekend, gdy na Red Bull Arenie zamelduje się obecny wicelider Bundesligi – Union Berlin. Choć to goście zajmują w tabeli wyższe miejsce, bukmacherzy z TOTALbet nie mają wątpliwości, że zdecydowanym faworytem tego spotkania będą gospodarze.

Ekipa ze stolicy udowadnia jednak, że wysokie, piąte miejsce w ubiegłym sezonie nie było dziełem przypadku. Przeciwnie, wygląda na to, że apetyty w Berlinie są coraz większe i niewykluczone, że zakończą się historycznym awansem do Ligi Mistrzów. Byłoby to osiągnięcie tym bardziej godne uznania, biorąc pod uwagę fakt, że Union wcale nie szalał na rynku transferowym. Podczas dwóch ostatnich okienek na nowych zawodników wydano niecałe 25 mln euro, a najdroższym zakupem okazał się były piłkarz Legii Warszawa – Josip Juranovic. Ten ruch znakomicie pokazuje zresztą, że ambicje wicelidera Bundesligi sięgają coraz wyżej. W kontekście przenosin reprezentanta Chorwacji mówiło się bowiem m.in. o Leicester City czy Atletico Madryt, a ostatecznie 27-latek zdecydował się na transfer do stolicy Niemiec. Wracając jednak do samego Unionu – choć podopieczni Ursa Fischera nie grają zbyt widowiskowo (bilans bramkowy 33:23), nie można odmówić im żelaznej konsekwencji i znakomitego wypełniania założeń taktycznych. Jeśli w najbliższą sobotę „Die Eisernen” po raz kolejny pokażą swoje najlepsze oblicze, wcale nie są bez szans w wyjazdowym meczu przeciwko RB Lipsk. Eksperci z TOTALbet są jednak w tym temacie zupełnie innego zdania. Bukmacher kurs na zwycięstwo gospodarzy ustalił bowiem na poziomie 1.75, w przypadku potencjalnego triumfu gości jest to natomiast aż 5.10.

