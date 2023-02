Robert Lewandowski ponownie odskoczy Karimowi Benzemie?

Trzeba przyznać, że Robert Lewandowski ma naprawdę znakomite wejście do La Liga. Kapitan reprezentacji Polski po 21 kolejkach ma już w dorobku 14 bramek oraz 5 asyst, co czyni go liderem klasyfikacji strzelców. A trzeba pamiętać, że 34-latek z powodu zawieszenia opuścił trzy ligowe spotkania, jego licznik zatrzymał się zatem na 18 rozegranych spotkaniach. Wygląda jednak na to, że walka o koronę króla strzelców nie jest jeszcze zakończona. Podczas środowego, zaległego meczu Real Madryt – Elche dwukrotnie do siatki trafiał Karim Benzema. Fakt ten sprawił, że Francuz ma już na koncie 11 goli w tym sezonie, tracąc do „Lewego” jedynie trzy. W najbliższy weekend snajper Barcelony będzie miał jednak okazję ponownie odskoczyć piłkarzowi „Królewskich”. Benzema jest bowiem oszczędzany na mecz Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi i z Osasuną najprawdopodobniej nie zagra. „Blaugranę” czeka natomiast domowe starcie przeciwko walczącemu o utrzymanie Cadiz, a TOTALbet nie ma wątpliwości, że gospodarze będą murowanym faworytem do zwycięstwa. W kontekście potencjalnego zdobywcy bramki w tym meczu, zdecydowanym liderem zestawienia jest Robert Lewandowski (1.41), który wyprzedza klubowych kolegów – Angela Alarcona (2.33) oraz Iliasa Akomacha (2.52).

Wg miażdżącej większości ekspertów przybysze z Kadyksu nie mają w niedzielę najmniejszych szans na zdobycie jakichkolwiek punktów w starciu z rozpędzonym liderem. Trzeba jednak przyznać, że – biorąc pod uwagę cele, o które walczy – drużyna prowadzona przez Sergio radzi sobie w ostatnim czasie bardzo przyzwoicie. „Piraci” po powrocie do gry po mundialowej przerwie przegrali zaledwie dwa z siedmiu ligowych spotkań. Łącznie zdobyli natomiast w tym okresie 11 punktów (3 Z, 2 R, 2 P), co pozwoliło im opuścić strefę spadkową. Obecnie Cadiz CF zajmuje w lidze szesnastą lokatę, jego przewaga nad strefą spadkową wynosi jednak jedynie dwa „oczka”. Nawet ostatnia zwyżka formy nie sprawia jednak, że ktoś daje piłkarzom z Kadyksu jakiekolwiek szanse na wywiezienie punktów z Camp Nou. Tym bardziej, że wiele osób wciąż pamięta pierwszy mecz pomiędzy tymi zespołami, rozegrany we wrześniu na Estadio Nuevo Mirandilla. Goście z Katalonii co prawda długo nie mogli przebić muru gospodarzy, ale gdy już to zrobili, worek z bramkami rozwiązał się na dobre. Ostatecznie Barcelona zwyciężyła wówczas 4:0 i wydaje się, że powtórzenie tego wyniku w najbliższą niedzielę jest jak najbardziej możliwe. Podobnie uważają również eksperci z TOTALbet, którzy za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo gości płacą aż 16.00 zł! W przypadku wygranej gospodarzy kurs wynosi natomiast 1.20.

Sonda Czy Robert Lewandowski zostanie królem strzelców La Liga w sezonie 2022/23? Tak Nie

