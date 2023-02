Stara Dama lepsza w derbach Turynu?

Gdyby nie kara nałożona na Juventus przez odpowiednie organy, zespół z Turynu byłby dziś w zupełnie innym miejscu. Ewentualna wygrana w derbowym pojedynku z Torino sprawiłaby bowiem, że „Stara Dama” znalazłaby się na drugim miejscu w ligowej tabeli, jedynie za plecami rewelacyjnego Napoli. Kilka tygodni temu zakończone zostało jednak żmudne dochodzenie, które wykazało liczne nieprawidłowości przy transferach z przeszłości wielokrotnego mistrza Włoch. Na klub ze stolicy Piemontu nałożono karę w wysokości 15 ujemnych punktów, co sprawia, że podopieczni Maxa Allegriego znajdują się obecnie dopiero na 8. lokacie w stawce. Angel di Maria i spółka wciąż nie tracą jednak nadziei na awans do europejskich pucharów. Choć strata jest znaczna – do czwartej Romy wynosi aż 12 pkt – wciąż wydaje się być realna do odrobienia. Juventus do Ligi Mistrzów może dostać się również „kuchennymi drzwiami” – dzięki zdobyciu Ligi Europy. Trzy ligowe zwycięstwa (za każdym razem z czystym kontem) każą jednak sądzić, że także w Serie A turyńczycy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Czy ekipa Wojciecha Szczęsnego i Arkadiusza Milika przedłuży swoją dobrą serię, pokonując w poniedziałek w derbowym starciu Torino? Zdaniem bukmacherów z TOTALbet jest to bardzo prawdopodobny scenariusz.

Najbliższy rywal Juventusu w ostatnim czasie gra natomiast „w kratkę”. Torino po przerwie mundialowej rozegrało bowiem osiem ligowych spotkań, a ich bilans to dwa zwycięstwa, cztery remisy i dwie porażki. Podopieczni Ivana Juricia byli także blisko awansu do półfinału Pucharu Włoch, ale po wyeliminowaniu Milanu, w walce o najlepszą czwórkę okazali się gorsi od Fiorentiny (1:2). Piłkarze „Granaty” do poniedziałkowego, derbowego starcia przeciwko Juventusowi przystąpią tym bardziej zmobilizowani, że ewentualne zwycięstwo pozwoli im przeskoczyć w tabeli lokalnego rywala. Obie ekipy dzieli bowiem zaledwie jeden punkt, a ciężar tego pojedynku niewątpliwie będzie ogromny. Historia pokazuje jednak, że o wygraną na Allianz Stadium będzie jednak piekielnie trudno. Dość powiedzieć, że Torino ostatni raz wygrało na wyjeździe z Juventusem… w kwietniu 1995 roku! Od tego czasu „Byki” 18-krotnie mierzyły się ze „Starą Damą” w roli gościa, notując w tym czasie 5 remisów i aż 13 porażek (niektóre niezwykle dotkliwe). Także i w najbliższy poniedziałek Ivan Juric i jego podopieczni nie są stawiani w roli faworyta – przynajmniej wg TOTALbet. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf ekipy Karola Linettego płaci bowiem 5.30 zł. W przypadku wygranej gospodarzy analogiczny zarobek wyniesie natomiast 1.75 zł.

Sonda Czy Juventus wygra w sezonie 22/23 Ligę Europy? Tak Nie Trudno powiedzieć

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Juventus – 1.75 remis – 3.70 Torino – 5.30

Podwójna szansa:

1/X – 1.18 1/2 – 1.29 X/2 – 2.01

Juventus strzeli gola:

tak – 1.21 nie – 4.15

Torino strzeli gola:

tak – 1.70 nie – 2.08

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.80 powyżej 0.5 – 1.07

poniżej 1.5 – 2.95 powyżej 1.5 – 1.39

poniżej 2.5 – 1.66 powyżej 2.5 – 2.19

poniżej 3.5 – 1.24 powyżej 3.5 – 3.95

poniżej 4.5 – 1.07 powyżej 4.5 – 7.80

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 13.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Juventus – Torino dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.