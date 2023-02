Starcie gigantów na Parc des Princes

Przed rozpoczęciem sezonu 2022/2023 w Paryżu postanowiono zmienić koncepcję sprowadzania wielkich gwiazd i tworzenia tym samym słynnego „FC Hollywood”. Tym razem ekipę mistrza Francji zasilili piłkarze z nieco mniejszymi nazwiskami, mający w pierwszej kolejności zwiększyć głębię składu i stanowić jego uzupełniania, stąd nieoczywiste transfery m.in. Carlosa Solera z Valencii czy Hugo Ekitike ze Stade Reims. Co ciekawe, tym razem postanowiono także nie zatrudniać trenera ze światowego topu. Zamiast tego drużynę przejął Christophe Galtier, który w ostatnich latach z powodzeniem prowadził OSC Lille oraz OGC Nice. Jak na razie trudno jednak ocenić czy było to dobre posunięcie. Paryżanie wciąż prowadzą bowiem w tabeli francuskiej Ligue 1, ale ich przewaga nad wiceliderem – Olympique Marsylia – wynosi obecnie 5 pkt, w praktyce jeszcze wszystko jest zatem możliwe. Niewątpliwym rozczarowaniem dla wszystkich fanów PSG było jednak odpadnięcie z krajowego pucharu już na etapie 1/8 finału (porażka 1:2 z Marsylią). Niepowodzenie to pójdzie jednak w niepamięć, jeśli tylko Kylian Mbappe i jego koledzy zwyciężą we wtorek z Bayernem Monachium w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. O to będzie jednak bardzo trudno. Wg TOTALbet faworytem – zarówno pierwszego starcia, jak i całego dwumeczu – będą bowiem Bawarczycy.

Bayern po niewielkim dołku z początku rundy wiosennej wydaje się już jednak wracać na dobre tory. Piłkarze Juliana Nagelsmanna po powrocie rozgrywek po mundialowej przerwie zanotowali trzy ligowe remisy z rzędu. Co ciekawe, każdy z nich – przeciwko RB Lipsk, FC Koeln oraz Eintrachtowi Frankfurt – kończył się rezultatem 1:1. Potem było już jednak zdecydowanie lepiej. Mistrzowie Niemiec najpierw rozgromili w wyjazdowym pojedynku Pucharu Niemiec FSV Mainz (4:0), a następnie – już w lidze – wywieźli komplet punktów z Wolfsburga (4:2). W ostatni weekend monachijczycy nie mieli natomiast najmniejszych problemów z pokonaniem przed własną publicznością VfL Bochum (3:0). Te rezultaty są zresztą dobrym prognostykiem przed meczem Ligi Mistrzów, w której Bawarczycy z pewnością będą chcieli zmazać ogromną plamę sprzed roku. Wówczas okazali się gorsi od hiszpańskiego Villarreal, odpadając z rozgrywek już na etapie ćwierćfinału. W tym roku ma być jednak zupełnie inaczej. I to pomimo faktu, że już w 1/8 ich rywalem będzie inna drużyna mająca aspiracje na podniesienie w górę „uszatego” pucharu – Paris Saint-Germain. Eksperci z TOTALbet mimo wszystko zdają się doceniać zwyżkującą dyspozycję ekipy z Niemiec. Szanse na awans Bayernu do ćwierćfinału bukmacher „wycenił” bowiem na 1.69, w przypadku paryżan jest to natomiast 2.05.

Sonda PSG vs Bayern - kto awansuje do ćwierćfinału Ligi Mistrzów? PSG Bayern

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

PSG – 2.67 remis – 3.80 Bayern – 2.54

Awans:

PSG – 2.05 Bayern – 1.69

PSG strzeli gola:

tak – 1.20 nie – 4.25

Bayern strzeli gola:

tak – 1.19 nie – 4.35

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 12.00 powyżej 0.5 – 1.02

poniżej 1.5 – 5.10 powyżej 1.5 – 1.16

poniżej 2.5 – 2.45 powyżej 2.5 – 1.53

poniżej 3.5 – 1.61 powyżej 3.5 – 2.28

poniżej 4.5 – 1.24 powyżej 4.5 – 3.90

poniżej 5.5 – 1.09 powyżej 5.5 – 6.90

Podane kursy mogą ulec zmianie.

