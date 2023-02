THV Kiel – Industria Kielce: Typy bukmacherskie. Kursy. Mistrzowie Polski zagrają o awans

Trzeba przyznać, że powrót do gry po przerwie spowodowanej mistrzostwami świata był dla Industrii Kielce nad wyraz okazały. Mistrzowie Polski w wyjazdowym starciu nie dali najmniejszych szans Piotrkowianinowi, wygrywając różnicą 14 bramek. W najbliższy czwartek podopiecznych Tałanta Dujszebajewa czeka jednak zdecydowanie trudniejsze zadanie, ich rywalem w meczu 11. kolejki EHF Ligi Mistrzów będzie bowiem niemiecki THW Kiel. Mecz ten będzie miał zresztą dla mistrzów Polski niebagatelne znaczenie, ewentualne zwycięstwo niemal w stu procentach zapewni im bowiem awans do ćwierćfinału. Kielczanie po 10 kolejkach mają bowiem na koncie 18 punktów i zajmują pozycję wicelidera grupy B. Co więcej, ich przewaga nad trzecim w stawce Nantes wynosi aż sześć „oczek”. Oznacza to, że w przypadku wygranej na niemieckiej ziemi, szczypiorniści z województwa Świętokrzyskiego do zajęcia jednego z pierwszych dwóch miejsc – premiowanych awansem bezpośrednio do 1/4 finału – potrzebować będą zaledwie jednego punktu. Choć polscy kibice z pewnością liczą na powtórzenie wyniku z października (w Kielcach gospodarze zwyciężyli 40:37), faworytem zbliżającego się starcia będą wg TOTALbet gospodarze.

Choć ekipa z Kilonii szans na zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w grupie B nie ma już żadnych, wciąż ma o co grać. Podopieczni Filipa Jichy mają obecnie w dorobku 10 pkt, co daje im czwartą lokatę – za plecami Barcelony, Kielc oraz Nantes. Choć samo wyjście z grupy nie wydaje się zagrożone (do 1/8 finału premiowane są zespoły z miejsc 3-6), niemiecki zespół wciąż musi walczyć o zajęcie jak najwyższej lokaty, dzięki której w walce o ćwierćfinał zmierzą się z teoretycznie słabszym rywalem. Wbrew pozorom przed mistrzami Polski niezwykle trudne zadanie. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że THW Kiel zdecydowanie można uznać za drużynę własnego parkietu. Dość powiedzieć, że niemiecki klub w pięciu dotychczasowych starciach na własnym parkiecie nie poniósł żadnej porażki, notując trzy wygrane i dwa remisy. Z drugiej strony kilończycy potrafili zaledwie raz w pięciu meczach zwyciężyć w obcej hali. Mimo wszystko przewidywania ekspertów z TOTALbet mogą nieco zaskakiwać. W opinii bukmachera to THW Kiel (kurs na zwycięstwo – 1.47) będzie bowiem zdecydowanym faworytem pojedynku przeciwko mistrzowi Polski (kurs na zwycięstwo Industrii Kielce – 3.45).

Sonda Czy Łomża Vive Kielce awansuje do Final Four Ligi Mistrzów? Tak Nie

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

THW Kiel – 1.47 remis – 10.00 Kielce – 3.45

Podwójna szansa:

1/X – 1.25 1/2 – 1.07 X/2 – 2.27

Total – suma goli w meczu:

poniżej 62.5 – 2.47 powyżej 62.5 – 1.48

poniżej 64.5 – 1.93 powyżej 64.5 – 1.78

poniżej 65.5 – 1.74 powyżej 65.5 – 1.98

poniżej 66.5 – 1.58 powyżej 66.5 – 2.23

Handicap:

THW Kiel (-4.5) – 2.69 Kielce (+4.5) – 1.41

THW Kiel (-2.5) – 1.90 Kielce (+2.5) – 1.81

THW Kiel (-0.5) – 1.45 Kielce (+0.5) – 2.55

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu THW Kiel – Industria Kielce dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.