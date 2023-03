Wicemistrzowie świata lepsi w kwalifikacyjnym hicie?

Choć od przegranego finału mistrzostw świata z Argentyną minęły zaledwie trzy miesiące, we francuskiej kadrze zaszły poważne zmiany. Z gry w reprezentacji zrezygnowało bowiem kilku doświadczonych zawodników m.in. Raphael Varane czy Hugo Lloris. Rezygnacja dotychczasowego kapitana była zresztą zarzewiem konfliktu, który – przynajmniej wg mediów – ma obecnie miejsce w drużynie narodowej. Następcą golkipera Tottenhamu w roli kapitana został bowiem Kylian Mbappe, co rzekomo mocno nie spodobało się zdecydowanie bardziej doświadczonemu – zarówno na arenie klubowej, jak i reprezentacyjnej – Antoine’owi Griezmannowi. Choć zawodnik Atletico Madryt niewątpliwie jest rozczarowany taką decyzją selekcjonera i trudno będzie mu się z nią pogodzić, zarówno on jak i reszta jego kolegów muszą jak najszybciej przekuć swoją uwagę na zbliżający się mecz. Ewentualna porażka z Holendrami już na starcie mocno utrudniłaby podopiecznym Didiera Deschampsa walkę o zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Zdaniem ekspertów z TOTALbet nic takiego nie powinno mieć miejsca. Pomimo, że Holendrzy to mocna reprezentacja, mająca w swoim składzie wielu dobrych piłkarzy, zdecydowanym faworytem będą w opinii bukmachera wicemistrzowie świata.

Oranje przed piątkowym meczem borykają się jednak z bardzo poważnymi problemami kadrowymi. Już we wtorek poinformowano, że z powodów zdrowotnych zgrupowanie opuścić musiało dwóch ważnych piłkarzy – Frenkie de Jong z Barcelony oraz Steven Bergwijn z Ajaxu Amsterdam. Obu zawodników z gry wykluczyły kontuzje. Jakby tego było mało, w czwartkowy poranek gruchnęła informacja o wirusie w szeregach holenderskiej reprezentacji. W wyniku tej sytuacji jej szeregi opuściło pięciu kolejnych piłkarzy: Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman oraz Bart Verbruggen. Choć w ich miejsce nowy selekcjoner Ronald Koeman powołał trzech innych piłkarzy, nie ma wątpliwości, że nieobecność wyżej wymienionych graczy stanowić będzie dla Holendrów bardzo poważne osłabienia. Szczególnie tyczy się to Gakpo, de Ligta oraz de Jonga, którzy stanowili o sile drużyny. Choć w kadrze Oranje wciąż znajduje się wielu dobrych piłkarzy o uznanej marce, nie ma wątpliwości, że drużyna z Kraju Wiatraków nie przystąpi do starcia z wicemistrzami świata w roli faworyta. Doskonale obrazują to zresztą kursy przygotowane przez TOTALbet – wygraną Holendrów „wyceniono” bowiem na 4.20, w przypadku zwycięstwa Franji jest to z kolei 1.83.

