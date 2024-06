Nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić, widząc rozebranego Lewandowskiego. Tak naprawdę wygląda jego ciało, to się w głowie nie mieści

Lewandowski podejmie ryzyko dla reprezentacji. Słowa lekarza o jego zdrowiu dają do myślenia. To zdarza się rzadko

Robert Lewandowski przez zdecydowaną część kariery był okazem zdrowia. Kontuzje przytrafiały mu się bardzo rzadko, a jeśli już, wykluczały go na bardzo krótki czas. Pech chciał, że uraz dopadł go również przed mistrzostwami Europy. Kapitan reprezentacji Polski kontuzji nabawił się w ostatnim meczu towarzyskim z Turcją i istniało zagrożenie, że nie wystąpi na Euro 2024. Na szczęście kontuzja nie okazała się aż tak poważna, jak można było zakładać i ma się pojawić w wyjściowym składzie na mecz z Austrią. A to może być wielkie wzmocnienie kadry.

Lewandowski w ostatnich dniach trenował już z kadrą i wydaje się być w pełni gotowy na piątkowe spotkanie. A że napastnik FC Barcelona jest w świetnej dyspozycji fizycznej widać po zdjęciach z treningu. Fotoreporterzy przyłapali go, gdy zdjął koszulkę podczas zajęć na stadionie olimpijskim w Berlinie, gdzie Polacy zagrają z Austrią. Lewandowski zachwycił muskulaturą i na jego brzuchu widać doskonały "sześciopak". Również mięśnie klatki piersiowej są mocno zarysowane. Oby siła mięśni pozwoliła Lewandowskiemu przestawiać rywali.