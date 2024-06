Wygibasy Roberta Lewandowskiego na treningu w Berlinie przed meczem z Austrią. Kapitan gotowy na Austrię, to widać gołym okiem [ZDJĘCIA]

Nie wierzyliśmy własnym oczom, co Robert Lewandowski robił przed meczem z Austrią. Wydał go kolega z reprezentacji! Można się zapomnieć

Reprezentacja Polski przyjechała do Berlina pociągiem. To szybki i bezproblemowy środek transportu do stolicy Niemiec – kadra jechała zaledwie półtorej godziny. Potem cała drużyna ruszyła na stadion, gdzie odbyła się konferencja prasowa i trening. Podczas konferencji oczywiście padły pytania o Roberta Lewandowskiego. Głównie z ust zagranicznych dziennikarzy, co staje się powoli tradycją.

Robert Lewandowski na treningu przed meczem z Austrią

- Najważniejsze dla mnie jest to, że sztab medyczny codziennie do 2 w nocy siedział, żeby postawić zawodników na nogi. Wszyscy zawodnicy są do dyspozycji. Robert jest gotowy – mówił Michał Probierz. - Robert? Im więcej liderów na boisku tym lepiej. Austriacy na pewno nie będą szczęśliwi, że będzie na boisku. Robert jest najlepszym zawodnikiem w historii polskiej piłki. Bez względu na to, jak grają jego następcy, sam fakt, że jest na boisku zmienia nastawienie nasze i rywali – dodał Wojciech Szczęsny.

Na oficjalnym przedmeczowym treningu Robert Lewandowski ćwiczył na pełnych obrotach. Widać, że doszedł już do siebie po kontuzji mięśnia dwugłowego i na Austrię będzie gotowy. Podobnie jak Paweł Dawidowicz, który również ćwiczył z drużyną.

Austriacy zaczęli dużo mówić o Lewandowskim. Gwiazda Biało-Czerwonych ma być w składzie na piątkowy mecz

