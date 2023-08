5. etap Tour de Pologne GDZIE będą jechać kolarze dzisiaj 2.08.2023 5. etap Tour de Pologne 5. etap MAPA Tour de Pologne 5. etap Pszczyna - Bielsko-Biała mapa

Podobnie, jak poprzednie edycje wyścigu Tour de Pologne, tak samo i tegoroczne zmagania przynoszą wiele emocji. Polscy kibice wreszcie doczekali się momentu, w którym to Polak to długiej przerwie jako pierwszy przekroczył linię mety, wygrywając jeden z etapów, a szczęśliwcem tym okazał się Rafał Majka podczas 3. etapu Tour de Pologne. Najlepsi kolarze na świecie mają za sobą już ponad połowę rywalizacji podczas polskiego wyścigu, a teraz czeka na nich 198,8 km trasy prowadzącej z Pszyczyny do Bielska-Białej. Południowe tereny województwa śląskiego są niezwykle wymagające i nie brakuje na nich trudnych wzniesień.

Start 5. etapu Tour de Pologne Pszczyna - Bielsko-Biała zaplanowany jest na godzinę 11:50 na drodze wojewódzkiej 939, w okolicach Zbiornika Goczałkowickiego. Następnie trasa przejazdu w dniu 2.08.2023 prowadzi przez: Strumień, Chybie, Mnich, Landek, Skoczów, Godziszów, Ustroń, Wisłę, Milówkę, Buczkowice oraz Wilkowice. Kolarze powinni pojawić się na mecie w Bielsku-Białej w okolicach godziny 16:00-17:00.

