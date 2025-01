Mistrz świata potrącił samochodem żonę, powodując jej śmierć. Przyznał się do winy, czeka na wyrok

Sprawa jest już oczywiście na policji, wyszła na jaw, gdy okazało się, że mieszkanka podbrukselskiej dzielnicy Schepdaal odkryła niespodziewany upływ pieniędzy z jej konta. Karta została użyta bez jej wiedzy, na szczęście wszystko się nagrało. Listonosz, jak gdyby nigdy nic, skorzystał z karty kobiety w bankomacie.

Było tego więcej

Policja przeszukała dom podejrzanego, zabezpieczając... wiele skradzionych kart, mówi się o dziesiątkach kart. Te karty miały nigdy nie dotrzeć do właścicieli. Jedna z nich należała do Evenepoela, a konkretnie do firmy, który jest udziałowcem. Była wystawiona na jego nazwisko. I wypłacono z niej aż dziewięć tysięcy euro. Belgijska prokuratura poinformowała, że złodziej przywłaszczył sobie w sumie, przynajmniej tyle zdążył, 19 500 euro. "Listonoszowi" grozi 1,5 roku więzienia.

Evenepoela zna każdy kibic kolarstwa. Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu sięgnął po dwa złote medale, a przede wszystkim jest trzykrotnym mistrzem świata i triumfatorem Vuelta a Espana.

