TdP 2023 Katowice - Katowice UTRUDNIENIA DROGOWE. 6. etap Tour de Pologne 2023 OBJAZDY w Katowicach 3 sierpnia UTRUDNIENIA w Katowicach TdP 2023 etap 6

To będzie najkrótszy, ale i zarazem decydujący etap Tour de Pologne 2023. Właśnie w Katowicach wszystko może się rozstrzygnąć, bo jazda indywidualna na czas zawsze sprawia, że w klasyfikacji generalnej dochodzi do rotacji, a najlepsi zawodnicy w tej specjalności potrafią zdystansować rywali. Tegoroczna czasówka nie jest najdłuższa, więc niewykluczone, że kolarze o triumf w całym TdP 2023 będą walczyć jeszcze na ostatnim etapie.

Tour de Pologne 2023 Katowice - Katowice UTRUDNIENIA drogowe 6 etap 3.08

W związku z czwartkową rywalizacją zawodników kierowcy w Katowicach muszą przygotować się na utrudnienia. W dniu wyścigu, czyli 3 sierpnia, przez cały dzień będą wyłączone z użytkowania parkingi w Strefie Kultury. Od godz. 9.00 planowane jest zamknięcie takich ulic, jak: Olimpijska, Góreckiego, Dobrowolskiego, Dudy Gracza, Warszawska, Szkolna, Moniuszki, Korfantego, aleja Roździeńskiego oraz od godz. 10.30 dodatkowo ulice 1 Maja, Bagienna, Magazynowa, Szopienicka, Gospodarcza, Zofii Nałkowskiej, Wyzwolenia, Krawczyka, Porcelanowa, Trzech Stawów, Francuska, Damrota. Warto śledzić tymczasowe znaki zakazu zatrzymywania. Kierowcy, którzy pozostawią swoje pojazdy na trasie muszą się liczyć z tym, że mogą one zostać odholowane na koszt właściciela.

Zamknięty dla ruchu pojazdów będzie też dojazd do Doliny Trzech Stawów pomiędzy ul. Murckowską i od skrzyżowania ul. Francuskiej z ul. Lotnisko. Wyjazd i wjazd na osiedle Francuska Park będzie odbywał się przez ul. Szybowcową. W godzinach 12-17 dojazd do Cmentarza Komunalnego będzie niemożliwy, natomiast dojazd lub dojście do ogródków działkowych przy ul. Francuskiej w okolicy lotniska Muchowiec będzie możliwe tylko wejściami od ul. Meteorologów. Ponowne otwarcie ulic będzie odbywać się sukcesywnie po zakończeniu etapu, tj. od godziny 17.00

Ważne dla kierowców są także inne zmiany w organizacji ruchu: