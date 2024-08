Robi się słabo po zobaczeniu tego wypadku słynnego kolarza. Z całej siły huknął głową o słup, mrożące krew w żyłach wideo trafiło do sieci

KATOWICE:

W piątek, 16 sierpnia podczas piątego etapu TdP kolarze wystartują z ul. Olimpijskiej obok siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia około godziny 12:10. Następnie pojadą ulicami Góreckiego i Dobrowolskiego w stronę Dudy-Gracza i dalej ulicami Graniczną, Powstańców, Damrota i Francuską, dojadą na Muchowiec, by rolkostradą przejechać przez Dolinę Trzech Stawów. Stamtąd peleton przejedzie ul. Gospodarczą, gdzie rozpocznie się tzw. start ostry o godz. 12:30. Dalej kolarze pojadą ulicą Górniczego Dorobku, przez Nikiszowiec i ulicami Ociepki i Oswobodzenia wyjadą z miasta w kierunku Mysłowic.

W tym czasie, po godz. 13:00 rozpocznie się rywalizacja Tour de Pologne Junior, gdzie młodzi zawodnicy w kategoriach Młodzik, Młodziczka oraz Żak i Żakini rywalizować będą ulicami: Roździeńskiego – Korfantego – Olimpijska – Góreckiego – Dobrowolskiego - Roździeńskiego.

Tour de Pologne 2024 w Katowicach. Zmiany w organizacji ruchu

Tour de Pologne to ogromne przedsięwzięcie dlatego konieczne będzie wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu oraz zmian w organizacji transportu publicznego. Warto zapoznać się z informacjami, dotyczącymi zakresu oraz godzin wprowadzanych zmian.

Zmiany w ruchu:

• W dniu wyścigu, czyli 16 sierpnia, przez cały dzień będą wyłączone z użytkowania parkingi w Strefie Kultury.

• Od godz. 6:00 w związku z budową infrastruktury mety i 1 km finiszu jest planowane zamknięcie alei Roździeńskiego od ronda gen. Ziętka do ul. Dudy-Gracza (w obu kierunkach) oraz ul. DudyGracza (zachodnia nitka) od skrzyżowania z al. Roździeńskiego do ul. Maślińskiego.

• Od godz. 6:00 do końca wyścigu przejazd przez Rondo gen. Ziętka będzie możliwy jedynie w kierunku z Siemianowic do Chorzowa. Od tej godziny zamknięty będzie również wjazd w al. Korfantego na odcinku od skrzyżowania z ul. Moniuszki do Ronda.

• Od godz. 11:00 za skrzyżowaniem z ul. Sokolską zostanie zamknięty wjazd w ul. Chorzowską w kierunku Ronda – dopuszczony będzie jedynie przejazd pojazdów uprzywilejowanych, komunikacji publicznej oraz taksówek. Ruch w kierunku wschód-zachód odbywać się będzie jedynie tunelem.

• W godzinach 11:00-16:00 zostanie zamknięta trasa wyścigu Tour de Pologne Junior: Roździeńskiego – Korfantego – Olimpijska – Góreckiego – Dobrowolskiego - Roździeńskiego.

• Od godz. 11:00 zostanie zamknięta cała trasa wyścigu na ulicach: Olimpijska, Góreckiego, Dobrowolskiego Dudy-Gracza, Graniczna do Powstańców, Damrota, Francuska, Trzech Stawów, Gospodarcza, Górniczego Dorobku, Szopienicka do Nałkowskiej, Zamkowa, Ociepki i Oswobodzenia. Trasa zostanie otwarta ok. godz. 13:00.

• Ta sama trasa zostanie zamknięta na powrót kolarzy ok. 15:30.

• Ponowne otwarcie ulic na trasie wyścigu będzie się odbywać sukcesywnie po zakończeniu etapu, tj. od godz. 17:00.

• Otwarcie al. Roździeńskiego i ronda gen. Ziętka nastąpi około godz. 20:00.

Ważne dla kierowców są także inne zmiany w organizacji ruchu:

• W godz. 11:00–13:00 oraz 15:30-17:00 dojazd do cmentarza komunalnego przy Murckowskiej będzie niemożliwy, natomiast dojazd lub dojście do ogródków działkowych przy ul. Francuskiej w okolicy lotniska Muchowiec będą możliwe tylko wejściami od ul. Meteorologów.

• Dojazd do „Pierwszej Dzielnicy” będzie możliwy jedną nitką ul. Góreckiego od strony ul. Nadgórników ruchem wahadłowym.

• Na ul. Dudy-Gracza ruch będzie się odbywać wyłącznie wschodnią jezdnią w jednym kierunku, tj. od ul. 1 Maja do al. Roździeńskiego.

• Poza godzinami 11:00-13:00 oraz 15:30-17:00 możliwy będzie wyjazd z ul. Porcelanowej pod wiaduktem na DK86 w kierunku ul. Trzech Stawów lub w kierunku ul. Gospodarczej.

• W ciągu ul. Damrota zamknięte dla ruchu zostaną skrzyżowania od ul. Francuskiej do ul. Powstańców.

• Zostanie zamknięty zjazd z autostrady A4 na ul. Damrota.

• Dojazd w kierunku centrum z autostrady A4 (z kierunku Krakowa) będzie możliwy ciągiem ulic: Francuska, Ceglana, Wita Stwosza/Kościuszki.

• Wyjazd i wjazd na osiedle Francuska Park będzie się odbywał przez ul. Lotnisko oraz Szybowcową.

Na całej trasie wyścigu będą obecni przedstawiciele służb porządkowych, którzy będą udzielać informacji na tematy związane z przebiegiem wydarzenia. Przy najczęściej użytkowanych chodnikach, wyznaczone zostaną również śluzy dla mieszkańców, pozwalające na bezpieczne przejście na drugą stronę ulicy w sytuacji na to pozwalającej. Korzystanie z nich będzie się odbywało wyłącznie pod nadzorem służb porządkowych. Zatoki postojowe zlokalizowane wzdłuż trasy wyścigu zostaną wyłączone z użytkowania i zabezpieczone taśmami ostrzegawczymi. Warto śledzić tymczasowe znaki zakazu parkowania, który obowiązywać będzie od godz. 18:00 15 sierpnia do godz. 18:00 16 sierpnia. Ponieważ w dniu wyścigu ulegają zmianom rozkłady jazdy komunikacji miejskiej, szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne będą także na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego: metropoliaztm.pl/news/.

W związku z trwającymi uzgodnieniami mogą się pojawić kolejne zmiany w organizacji ruchu, o których informacje będą publikowane na stronie internetowej miasta Katowice: katowice.eu/tourdepologne.

Podobnie jak w latach poprzednich dla mieszkańców i osób zainteresowanych zostanie uruchomiona specjalna infolinia, która będzie działać od środy 14 sierpnia do piątku 16 sierpnia. W tych dniach, w godz. 8:00–19:00 pod nr. tel. 32 778 89 60 będzie można uzyskać odpowiedzi na pytania związane z piątym etapem wyścigu. Trasa wyścigu poza Katowicami będzie zamykana w sposób operacyjny na około 30 minut przed planowanym przejazdem wyścigu w danym momencie.