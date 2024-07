Wielka strata polskiego sportu. Nie żyje legendarny trener. Szkolił wielkie gwiazdy dysycpliny

Kibic prawie doprowadził do wypadku na Tour de France. Kuriozalne zachowanie fana! Skandal to mało powiedziane

Żelaznowski był przez 30 lat trenerem w Dolmelu Wrocław (1962-1992), gdzie karierę kolarską pod jego okiem rozpoczynał polski kolarz wszech czasów Ryszard Szurkowski. Podopiecznymi charyzmatycznego trenera byli także m.in. Janusz Kierzkowski, Jan Brzeźny, Jan Faltyn i Henryk Charucki. - Żelaznowski przygarnął Ryśka Szurkowskiego po odbyciu przezeń służby wojskowej w 1967 roku. Rysiek zaczynał trenować kolarstwo jako żołnierz w Radomiaku, ale prawdziwą karierę zaczął właśnie w Dolmelu – przypomniał w rozmowie z PAP Charucki.

Odszedł legendarny trener kolarstwa

Charucki wspomina, że sam marzył o tym, żeby dołączyć do wrocławskiego klubu. - Żeby dostać się do Dolmelu, musiałem napisać list motywacyjny, bo niełatwo było dostać się do klubu, w którym trenowało ponad 40 seniorów. Być może dziś nie ma tylu w całej Polsce. Dolmel był w tamtych czasach największym klubem kolarskim nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowej – zaznaczył zwycięzca Tour de Pologne z 1979 roku.

Pod koniec życia Żelaznowski sześciokrotnie trafił do szpitala, w tym dwa razy w okresie pandemii COVID-19. Cierpiał na schorzenia serca i nerek. - Odwiedziłem go w szpitalu we Wrocławiu niedługo przed śmiercią. W piątek wieczorem udałem się na przejażdżkę rowerową. Zrobiłem 50-kilometrową rundkę i spojrzałem na zegarek, co robię bardzo rzadko. Była godzina 20.15 i postanowiłem zrobić jeszcze jedną rundkę. Gdy wróciłem z treningu, dowiedziałem się, że pan Mieczysław zmarł o 20.15. Może to był znak? Mój trener właśnie odchodził z tego świata – zakończył Charucki