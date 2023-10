i Autor: AP Jeremy Sochan

Jeremy Sochan zszokował wpisem w internecie. Takiego wyboru nikt się nie spodziewał

Jeremy Sochan niedługo rozpocznie swój drugi sezon w NBA. Tuż przed startem rywalizacji w najlepszej lidze świata Polak przedłużył umowę z San Antonio Spurs. Klub oznajmił, że zatrzyma u siebie młodego zawodnika co najmniej do końca sezonu 2024/2025. Nic dziwnego, że Sochan powróci na zawodowe parkiety w doskonałym nastroju. Słynący z sympatii do brzmień będących blisko hip-hopu, zaskoczył w mediach społecznościowych zdjęciem, które sugeruje, że na jego głośnikach zaczął królować... Zenek Martyniuk.