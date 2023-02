i Autor: AP PHOTO/ASHLEY LANDIS LeBron James i Kareem Abdul-Jabbar

niewiarygodny rekord

LeBron James dokonał historycznej rzeczy! Pobił wieloletni rekord, to miało być niemożliwe do zrobienia

LeBron James grający w Los Angeles Lakers dokonał tej nocy historycznej rzeczy. 37-latek w trzeciej kwarcie meczu z Oklahoma City Thunders zdobył 36 punktów, co oznaczało, że ustanowił nowy rekord w liczbie punktów w NBA zdobytych przez jednego zawodnika. Od niespełna 39 lat rekord ten należał do Kareema Abdula-Jabbara, który zdobył w karierze 38 387 punktów. Co ciekawe, James potrzebował do tego zdecydowanie mniej spotkań.