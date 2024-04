Porażające wyznanie Marcina Gortata. Wyszły przerażające fakty, tak naprawdę wygląda życie w USA

Marcin Gortat postanowił powiedzieć wprost o życiu w Stanach Zjednoczonych. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym", polski gwiazdor NBA powiedział wprost, że życie w USA obecnie nie jest wymarzone, a na szczególną uwagę w tym zakresie zwraca na siebie Los Angeles, które ma nie być bezpiecznym miejscem. Te słowa nie pozostawiają żadnej wątpliwości.

Marcin Gortat powiedział wprost o życiu w USA. Ta wypowiedź nie pozostawia złudzeń

Jak powiedział Gortat, sprawa życia w USA nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać. Wokół można narazić się na złodziei, agresję i bardzo nieporządane społecznie zachowania.

- Lecąc do USA, każdy chce odwiedzić Venice Beach. Tylko że z czterech znajomych grup, które tam pojechały, wszystkie zostały okradzione. Potracili portfele, laptopy, mieli powybijane szyby. Dosłownie trzy miesiące temu przyjechali youtuberzy, którzy kręcili materiał o LA. Śmiałem się do nich: uważajcie, bo was tam okradną. Tak też się stało - opowiedział Gortat.

Innym problemem, o którym mówi Gortat są bezdomni, których w kultowym mieście stanu Kalifornia po prostu nie brakuje.

- Gdy mowa o Los Angeles, oczywiście myślisz o Beverly Hills, Malibu, Hollywood Hills. To piękne rzeczy, ale jedź do Dowtown, do miasteczka bezdomnych. To brzmi szalenie, bo oczywiście nie jest to żaden punkt turystyczny, ale jak zobaczysz, jak to wygląda, jak przejęli całą dzielnicę i miasto nie może nic z tym zrobić, łapiesz się za głowę i nie dowierzasz, że coś takiego w Los Angeles jest w ogóle możliwe - powiedział Marcin Gortat.